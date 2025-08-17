#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
ASV prezidents Donalds Tramps.
ASV prezidents Donalds Tramps.
Foto: REUTERS/SCANPIX

“Šis ir labākais veids, kā izbeigt karu,” Tramps nāk klajā ar paziņojumu pēc sarunas ar Zelenski 0

12:44, 16. augusts 2025
ASV prezidents Donalds Tramps savā sociālajā medijā “TruthSocial” paziņojis, ka labākais veids, kā izbeigt karu ir miera vienošanās, nevis uguns pārtraukšana.

Tramps uzsvēris, ka tikšanās ar Putinu noritējusi ļoti labi, tāpat kā telefonsaruna ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Eiropas līderiem.

“Visi ir nolēmuši, ka labākais veids, kā izbeigt briesmīgo karu starp Krieviju un Ukrainu, ir virzīties uz miera līgumu, kas izbeidz karu, nevis vienkāršu pamiera līgumu, kas bieži vien netiek ievērots,” norādīja Tramps.

Viņš arī paziņoja, ka Ukrainas prezidents pirmdienas pēcpusdienā ieradīsies Ovālajā kabinetā.

“Ja tas izdosies, mēs runāsim tikšanos ar prezidentu Putinu. Miljoniem dzīvību varētu tikt glābtas, ” tā Tramps.

Piektdien Ankoridžā, ASV Aļaskas štatā, notika Trampa un Putina samits.

Pēc sarunām kopīgajā preses konferencē Tramps sacīja, ka tikšanās bijusi “ļoti produktīva” un viņš un Putins bijuši vienisprātis “daudzos punktos”.

Vēlāk intervijā telekanālam “Fox News” Tramps sacīja, ka tagad Zelenska ziņā ir izmantot šo tikšanos un panākt vienošanos par kara izbeigšanu.

ASV prezidents arī paziņoja, ka puses sāks gatavot tikšanos, kurā piedalītos viņš, Putins un Zelenskis.

Tramps apgalvoja, ka ir “diezgan liela iespējamība” noslēgt vienošanos par kara noregulējumu Ukrainā un ka kara beigas būtu svarīgs panākums gan Putinam, gan Zelenskim.

“Mēs gandrīz panācām vienošanos. Tagad (..) Ukrainai jāpiekrīt. Varbūt viņi teiks “nē”‘,” sacīja Tramps, iesakot Zelenskim tomēr “noslēgt darījumu”.

“Noslēdziet darījumu. Krievija ir ļoti liela valsts, bet Ukraina – nav,” sacīja Tramps.

