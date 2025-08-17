#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. gribuvasaru.lv/Jānis Romanovskis

APTAUJA. Mīnus 1 balle par lietainumu! Kādu atzīmi tu liec šī gada vasarai? Tūdaļ jau iestāšoties meteoroloģiskais rudens… 0

LA.LV
12:11, 16. augusts 2025
Ziņas Dabā

Šī vasara ir neparasta – daudzi ļaudis norāda, ka gadu desmitiem neesot redzējuši tādus laika apstākļus un tik daudz lietus. Bet ir arī tādi, kad priecājas, ka šogad nebija “jāsmok” no karstuma un jāapdeg saulē.

Uzmanību piesaistīja kāda diskusija soctīklā “Threads”, kurā @laima_e ielikusi savu vērtējumu vasarai un rosinājusi tā darīt arī sekotājus.

Piektdien saskaņā ar prognozēm bija šīs vasaras beidzamā tik siltā diena, tāpēc Laima rakstīja: “Apsveicu ar pēdējo silto dienu šogad – pa radio teica, ka jau nākamnedēļ iestāsies meteoroloģiskais rudens. Šī gada vasarai es dodu 5/10. Paldies!”

Ieskatījāmies, kādu atzīmi šai vasarai liek citi un priecāsimies, ja šī raksta apakšā savu vērtējumu ieliksiet arī jūs!

LA.LV Aptauja

Kādu atzīmi 10 ballu skalā Tu dod šai vasarai?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

