Kā uzbūvēt miljonus vērtu kompāniju un atrast savu nišu 2
Ļoti aizraujoša un vērtīga epizode ar “Aerones” līdzīpašnieku un CEO Daini Krūzi par biznesu un inovācijām Latvijā un pasaulē. Podkāstā apspriežam robotus un dronus, to ražošanu, pārdošanu un nākotni. Par dalību “Y Combinator” un darbaspēku, par globālu biznesu, Ameriku un inovācijām.
“BlackBox” šovu vada divi Latvijas uzņēmēji – Niks Jansons un Matīss Ansviesulis.
Niks Jansons ir uzņēmējs, kurš palīdz ieviest mārketinga un pārdošanas sistēmas, lai paredzami iegūtu vairāk darījumus. Nodrošinām pakalpojumu, kā arī pārdošanas CRM sistēmu (Sharpify).
Matīss Ansviesulis ir uzņēmējs, kurš ir izveidojis un attīstījis uzņēmumus 15 valstīs ar vairāk nekā 200 miljonu eiro gada apgrozījumu (Avafin, Esketit, Money.jo, Spandacapital, NewSchool.pro un citi).
