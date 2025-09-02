#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
“Valsts tevi kontrolē, kad tu iedzer. Vai valstij jānosaka, kur tu vari iedzert?” Juris par alkohola aizliegšanu, spēlējot pie galdiem 1

11:03, 2. septembris 2025
Stāsti Pieredze

Šoreiz saruna ar Juri Celmāru, izklaides biznesa – Olympic Casino Latvija un online kazino OlyBet valdes priekšsēdētāju par azartspēlēm Latvijā, izklaidi, naudu, pokeru, eksportu un citām interesantām tēmām, par ko latviešiem ir dažādi viedokļi. E-sports, contrastrike, koeficenti, Daugavpils, kapēc Latvijā nevar noorganizēt pokera turnīru. “Blackjack un ruletē ir viszemākais kazino advantage”, saka Juris.

