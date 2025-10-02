“Rezultātā jāiesaistās vecākiem,” tēvs vīlies, ka mājasdarbu nosacījumi skolās nav mainījušies līdzi laikam 0
Mājasdarbi – vieniem tie šķiet svarīga mācību procesa sastāvdaļa, citi tos uzskata par bezjēdzīgu laika un nervu tērēšanu. Sociālajos medijos aizsākusies diskusija atklāj, ka arvien vairāk vecāku jūtas pārslogoti ar bērnu uzdevumu pildīšanu, bet viedokļi par to, kam galu galā ir jāuzņemas atbildība, krasi atšķiras
@felis_melnis raksta: “Kaut kas īsti nav kārtībā. Izglītības programma ietver veikt mājasdarbus, kurus bērns nespēj patstāvīgi veikt. Rezultātā jāiesaistās vecākiem, beigu beigās darbu uztaisa vecāks. Kurš no tā ieguvējs? Bērns izbesījies, tā arī neko jaunu neiemācījies. Vecāks izbesījies, brīvdiena vējā. Mājasdarbi vairs nedarbojas. Tie vai nu tiek risināti ar ģeneratoriem, vai tos pilda vecāki…”
Kā jau teju vienmēr, sabiedrība “metas” diskusijā, jo arī šajā jautājumā domas dalās.
Kāds komentētājs raksta: “Kaut kas tiešām nav kārtībā. Ar ko tieši bērns ir nodarbojies stundas laikā, ja nespēj patstāvīgi veikt mājas darbu (kas parasti ir pa lielam atkārtojums tam, kas ir darīts stundā)?”
“Tā tas ir. Pēc darba ej kopā ar bērniem pildīt mājasdarbus, kas aizņem savas divas stundas noteikti. Vēl tak vakariņas jāpagatavo. Par citiem darbiem nerunāsim nemaz. Kaut kas nav pareizi. Grāmatās uzdevumi arī sarakstīti tā, ka man galva jākasa. Brīžiem pat ļauju nepildīt atsevišķus uzdevumus, jo nevaru “iebraukt”,” citādi uzskata @nilsdags.
“Latvijā izglītības sistēma ir galīgi garām. Nevis ir tendēta uz vēlmi bērnam iemācīt mīlestību pret mācīšanās procesu un vēlmi izzināt, bet gan kā cietums, kur uz skolu tiek iets piespiedu kārtā – par daudz stundas un mājasdarbi, laika nepaliek ģimenei un dažādiem hobijiem. “Fear based mindset (bailēs balstīta uztvere) – ja tev būs sliktas atzīmes, būs kaut kāda veida sods un dzīvē būsiet neveiksminieki”. Būtu jāņem piemērs no Somijas :)”
Ko domā citi komentētāji?
“Mājasdarbs ir skolā apgūtas vielas atkārtošana. Ja bērns nevar izpildīt mājasdarbu, tātad stundā neklausījās un neiesaistījās, un tātad jāapgūst mājās ar vecākiem,” pauž @mns72018.
Līdzīgi domā arī @mara.rone: “Nav jāpilda mājas darbi vecākiem, jo no tā nav nekādas jēgas. Vecākam ir jāiemāca bērnam mācīties, bet ne jāpilda bērna vietā. Ļaujiet bērnam pildīt pašam, iemāciet, ka tas ir viņa pienākums, tas ļoti palīdz gan apgūt vielu, gan klausīties stundās.”
“Piekrītu. Šķita, ka savulaik vecākās meitas 1.–2. klasē dabaszinībās varēju sastādīt idiotisko uzdevumu vācelīti. Un, nē, te nav runa par klasē apgūtas vielas atkārtojumu, runa ir par patstāvīgajiem darbiem, kurus viņš nespēj veikt pēc būtības, jo viņam vai nu nav tādu iespēju, lai to izdarītu viens, vai nāktos veikt tādus aprēķinus, ko nav mācījies un vēl ilgi nemācīsies. Jaunākajiem šis murgs vairs nav bijis – vai nu nomainīts mācību materiāls, vai palaimējies ar gudrākām skolotājām,” pieredzē dalās Ieva.
“1. un 2. klase ir par mācīšanos mācīties. Kā tas notiek, ja vecāks pie pirmā “nezinu/negribu/nemāku” izpilda bērna vietā?” neizpratnē ir kāds komentētājs.
Vecos laikus atceroties, @staalnis raksta, ka “tā jau pirms 25 gadiem arī bija 🤭 Nu vēl var no paša rīta norakstīt no klasesbiedra 😊”.