Naftas cenas kāpj – Kārlis Purgailis skaidro, ko tas nozīmē Latvijas iedzīvotājiem 12
Naftas cenas pasaulē pēdējās dienās strauji pieaugušas, radot jautājumu, vai tas drīzumā atspoguļosies arī Latvijas iedzīvotāju maciņos. Bankas “Citadele” galvenais ekonomists Kārlis Purgailis norāda, ka īstermiņā būtiskas bažas par inflāciju nav, taču, ja augstās naftas cenas saglabāsies vairākus mēnešus, cenu spiediens Baltijas valstīs būs jūtamāks nekā eirozonā kopumā.
Pēc īsa pamiera spriedze starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Irānu atkal ir saasinājusies, radot bažas par plašāka mēroga konfliktu reģionā. Arī naftas tirgi reaģēja nekavējoties, barela cenai palielinoties par 20 dolāriem.
Īstermiņā šāds cenu pieaugums neraisa lielas bažas par inflāciju Baltijā. Taču, ja cena saglabātos ilgtermiņā vai turpinātu kāpt, Baltijas valstis izjustu ievērojami lielāku spiedienu.
Brent jēlnaftas cena īsā laikā ir pieaugusi no aptuveni 70 līdz 90 ASV dolāriem par barelu. Pieaugums par 20 dolāriem var šķist samērā neliels, taču tā ietekme uz cenām ir atkarīga ne tikai no kāpuma apmēra, bet arī no tā, cik ilgi tas saglabājas. Vienas dienas cenu lēciens ātri izzūd, savukārt vairākus mēnešus noturīgi augstas cenas pakāpeniski ietekmē visu ekonomiku.
Nafta ietekmē inflāciju divējādi. Pirmais ir tiešs un ātrs – pieaugot jēlnaftas cenai, gandrīz nekavējoties sadārdzinās degviela, apkure un transports. Tas atspoguļojas kopējā inflācijā.
Otrais kanāls ir netiešs un lēnāks – augstākas enerģijas un transporta izmaksas pakāpeniski tiek iekļautas citu preču un pakalpojumu cenās. Tas redzams pamatinflācijā, kurā netiek iekļautas enerģijas, pārtikas, alkohola un tabakas cenu svārstības. Pamatinflācija reaģē vēlāk, taču tās pieaugumu parasti ir grūtāk apturēt.
Īstermiņā strauja inflācija nav sagaidāma
Straujās un ar naftu tieši saistītās ietekmes apmēru galvenokārt nosaka tas, cik liela daļa no patēriņa groza tiek tērēta benzīnam un dīzeļdegvielai. Šī daļa ir vislielākā Lietuvā (gandrīz 6% no patēriņa groza), tāpēc ietekme tur ir visizteiktākā. Tai seko Latvija (aptuveni 4%), savukārt Igaunija ir tuvu eirozonas vidējam līmenim (3,7%).
Citadele modelis rāda, ka, ja Brent naftas cena nostabilizētos ap 85 dolāriem par barelu un šajā līmenī saglabātos divus mēnešus, ietekme būtu jūtama, bet mērena. Eirozonā kopējā inflācija pirmajā gadā pieaugtu par aptuveni 0,57 procentpunktiem, pieņemot, ka citi faktori nemainās.
Baltijas valstīs ietekme būtu nedaudz lielāka, tomēr atšķirības ir mazākas, nekā bieži tiek pieņemts: Lietuvā kopējā inflācija pieaugtu par aptuveni 0,82 procentpunktu, Latvijā par 0,66 un Igaunijā par 0,60 procentpunktiem. Savukārt ietekme uz pamatinflāciju šajā scenārijā būtu daudz mazāka un lēnāka – mazāk nekā viena desmitdaļa procentpunkta visos aplūkotajos reģionos.
Konflikta saasinājuma gadījumā cenas pieaugtu straujāk
Ja spriedze Tuvo Austrumu reģionā vēl vairāk saasinātos un Brent naftas cena sasniegtu 100 dolārus par barelu, saglabājoties šajā līmenī ilgāku laiku, ietekme būtu aptuveni vienu ar pusi reizes lielāka, jo arī cenu pieaugums būtu par aptuveni 50% lielāks.
Pamatinflācija, kas neietver svārstīgās enerģijas, pārtikas, tabakas un alkohola cenas, reaģētu lēnāk – eirozonā tā pieaugtu aptuveni par 0,1 procentpunktu, bet Baltijas valstīs par aptuveni 0,2 procentpunktiem.
Šajā rādītājā Latvija (0,19) un Igaunija (0,18) nedaudz apsteigtu Lietuvu (0,16), jo šo valstu ekonomikas kopumā ir energoietilpīgākas, un zemāki vidējie ienākumi nozīmē, ka enerģijas izmaksas veido lielāku daļu no mājsaimniecību budžeta.
Vislielākais risks – sekundārā inflācija
Jo ilgāk saglabājas augstas naftas cenas, jo lielāks ir risks, ka cenu pieaugums pārnesīsies no degvielas uz plašāku preču un pakalpojumu loku, kā arī veicinās prasības pēc lielāka atalgojuma, lai kompensētu pirktspējas kritumu. Ja uzņēmumi piekristu šādam algu pieaugumam, daļa izmaksu atkal tiktu iekļauta cenās.
Tieši šī otrās kārtas ietekme centrālajām bankām rada vislielākās bažas, jo to ir grūtāk ierobežot nekā sākotnējo enerģijas cenu šoku. Tāpēc iepriekš minētie pamatinflācijas pieauguma rādītāji veidojas pakāpeniski viena līdz divu gadu laikā, nevis uzreiz.
Pašreizējais naftas cenu pieaugums pats par sevi vēl neliecina par ilgstošu inflācijas problēmu – tiešā ietekme ir izmērāma, taču ierobežota. Galvenais risks ir cenu pieauguma ilgums. Ja augstās naftas cenas saglabātos vairākus mēnešus, Baltijas valstis šo spiedienu izjustu nedaudz spēcīgāk nekā eirozona kopumā.