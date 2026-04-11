"Rīga gatavojas lielam pirkumam!" Kleinbergs iezīmē pārmaiņas sabiedriskajā transportā
Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs TV24 raidījumā “Rīga runā” skaidro, ka zemās grīdas tramvaju trūkums galvaspilsētā nav saistīts ar to “atgriešanos” vai izzušanu – vienkārši to skaits šobrīd ir nepietiekams.
Viņš norāda, ka viena no pirmajām jaunās vadības prioritātēm bija veikt izmaiņas deleģējuma līgumā, lai uzņēmumam “Rīgas satiksme” būtu iespēja iegādāties jaunus transportlīdzekļus – tramvajus, trolejbusus un autobusus.
Pēc Kleinberga teiktā, tuvākajos gados Rīga plāno iegādāties jaunus zemās grīdas tramvajus. Kā iepriekš norādījusi uzņēmuma vadītāja Džineta Innusa, nepieciešami vismaz 24 jauni tramvaji, kuru kopējās izmaksas varētu sasniegt aptuveni 100 miljonus eiro.
Kleinbergs uzsver, ka šobrīd “Rīgas satiksmes” finanšu situācija ir uzlabojusies, kas ļauj apsvērt šāda apjoma investīcijas. Vienlaikus pašvaldība cer arī uz Eiropas Savienības fondu atbalstu, kas palīdzētu mazināt finansiālo slogu.
Papildus transporta atjaunošanai tiek veikti arī infrastruktūras uzlabojumi – nesen atklāts jauns depo, drīzumā tiks pabeigti darbi pie Višķu ielas mobilitātes punkta, kas ļaus efektīvāk organizēt satiksmi un palielināt reisu skaitu.
Tāpat tiek pārskatīti sabiedriskā transporta maršruti. Kā piemēru Kleinbergs min izmaiņas 57. autobusa kustībā – tas turpmāk savienos vairākas augstskolas un Latvijas Nacionālā bibliotēka, uzlabojot mobilitāti studentiem.
Kopumā, pēc viņa teiktā, mērķis ir ne tikai modernizēt transportu, bet arī padarīt to pieejamāku un ērtāku ikdienas lietotājiem.