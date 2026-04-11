Zemās grīdas 14. maršruta tramvajs “Iļģuciems-Ķengarags” pieturvietā “Iļģuciems”.
Foto. LETA/Paula Čurkste

0:07, 12. aprīlis 2026
Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs TV24 raidījumā “Rīga runā” skaidro, ka zemās grīdas tramvaju trūkums galvaspilsētā nav saistīts ar to “atgriešanos” vai izzušanu – vienkārši to skaits šobrīd ir nepietiekams.

Sievietēm, kurām piemīt kāda no šīm 10 īpašībām, bieži ir lemts palikt vienām
“Krievi, ejiet mājās!” Tūkstošiem ungāru iziet ielās, atbalstot Orbāna galveno konkurentu Magāru 109
Šo krāsu baloži necieš ne acu galā – vienkāršs veids, kā pasargāt savu balkonu
Viņš norāda, ka viena no pirmajām jaunās vadības prioritātēm bija veikt izmaiņas deleģējuma līgumā, lai uzņēmumam “Rīgas satiksme” būtu iespēja iegādāties jaunus transportlīdzekļus – tramvajus, trolejbusus un autobusus.

Pēc Kleinberga teiktā, tuvākajos gados Rīga plāno iegādāties jaunus zemās grīdas tramvajus. Kā iepriekš norādījusi uzņēmuma vadītāja Džineta Innusa, nepieciešami vismaz 24 jauni tramvaji, kuru kopējās izmaksas varētu sasniegt aptuveni 100 miljonus eiro.

“Jūs pamperus lietojat vai ar paketēm pietiek?” Vīrieši soctīklos saplūcas par braukšanu apļveida krustojumos
“1400 eiro uz rokas ir nabagiem…” Latvieši atklāti apspriež savas algas
“Ar to vēl nepietiek…” Braže brīdina NATO par nepieciešamību strauji palielināt aizsardzības izdevumus

Kleinbergs uzsver, ka šobrīd “Rīgas satiksmes” finanšu situācija ir uzlabojusies, kas ļauj apsvērt šāda apjoma investīcijas. Vienlaikus pašvaldība cer arī uz Eiropas Savienības fondu atbalstu, kas palīdzētu mazināt finansiālo slogu.

Papildus transporta atjaunošanai tiek veikti arī infrastruktūras uzlabojumi – nesen atklāts jauns depo, drīzumā tiks pabeigti darbi pie Višķu ielas mobilitātes punkta, kas ļaus efektīvāk organizēt satiksmi un palielināt reisu skaitu.

Tāpat tiek pārskatīti sabiedriskā transporta maršruti. Kā piemēru Kleinbergs min izmaiņas 57. autobusa kustībā – tas turpmāk savienos vairākas augstskolas un Latvijas Nacionālā bibliotēka, uzlabojot mobilitāti studentiem.

Kopumā, pēc viņa teiktā, mērķis ir ne tikai modernizēt transportu, bet arī padarīt to pieejamāku un ērtāku ikdienas lietotājiem.

SAISTĪTIE RAKSTI
Pirmais “kritušais”: valsts atbalsta trūkuma un pieaugošo izmaksu dēļ “Ecolines” slēdz visus komercreisus Latvijā
Autobusu gaidīja arī bērni… Rīdziniece vīlusies “Rīgas satiksmē” – šoferis vienkārši pabrauc garām pilnai pieturai
VIDEO. “Ej ārā! Tūlīt tavu bagāžu arī izmetīšu!” Mikroautobusa šoferis Saldus novadā kļūst agresīvs pret pasažieri 27 centu dēļ
