Roze, muskuss, pačūlija un… 6 smaržu aromāti, kas citu cilvēku uztverē padara jūs daudz vecākus 0
Parfīms nav tikai pēdējais akcenta elements cilvēka ikdienas tēlā – tas ir spēcīgs rīks, kas var veidot pirmo iespaidu par cilvēku. Pareiza smaržu izvēle var piešķirt svaiguma, jaunības un šarma elementu visā kopīgajā tēlā. Taču ir aromāti, kas darbojas gluži pretēji – šie aromāti citu cilvēku uztverē padara jūs daudz vecāku.
Tas notiek tāpēc, ka smarža tieši ietekmē mūsu uztveri. Smagas, vecmodīgas notis asociējas ar pagātni un tradicionālo eleganci, radot iespaidu, ka cilvēks ir daudz nopietnāks un vecāks, nekā viņš patiesībā ir. Lūk, seši smaržu aromāti, kas cilvēku, citu uztverē, spēj padarīt daudz vecāku.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.