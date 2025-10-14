Publicitātes foto

Lidosta gatava skolēnu brīvlaika trakumam – paplašina ilgtermiņa autostāvvietu P2 0

LETA
18:05, 14. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Rīgas lidosta skolēnu brīvlaikā no sestdienas, 18. oktobra, līdz 26. oktobrim aicina pasažierus, kuri nav veikuši autostāvvietu rezervācijas, izmantot ilgtermiņa autostāvvietu P2, aģentūru LETA informēja Rīgas lidostā.

Reklāma
Reklāma
“Šodien pārstāja pukstēt viņa sirds…” Mūžībā aizgājis Mārtiņš Lauva
“Pretīga vieta, tualetes māja…” Cilvēki dalās viedoklī par garāko dzīvojamo ēku Latvijā un Baltijā
Situācija ar Modra suņu nogalināšanu kļūst skaidrāka. Aldis Gobzems pāris dienu laikā savācis pietiekami daudz informācijas
Lasīt citas ziņas

Pasažieri, kuri autostāvvietu ir rezervējuši iepriekš lidostas e-veikalā, automašīnas var novietot rezervētajās ilgtermiņa stāvvietās P3 un P4.

Savukārt pārējiem pasažieriem, kuri rezervāciju nav veikuši, paredzēta autostāvvieta P2, kur pieejamas papildu novietošanas iespējas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Liepājā kāds zēns piesiets pie radiatoriem, to nodarījuši viņa paša vecāki. Arī kaimiņi nekur neziņoja
Eksperti: Uguns pārtraukšana Ukrainā var izraisīt, iespējams, nākamo bīstamo situāciju
Aizsardzības tehnoloģiju inovācijas Latvijā: kas liedz mums kļūt par ražošanas līderiem Eiropā?

Lidostā atzīmēja, ka ir paplašināts ilgtermiņa stāvvietu skaits, lai nodrošinātu auto novietošanu intensīvākajos ceļošanas periodos.

Lidostā atgādina, ka vienlaikus ar skolēnu brīvlaiku Latvijā brīvdienas šajā laika periodā būs arī Igaunijā, kā rezultātā varētu palielināties pieprasījums pēc autostāvvietām pie lidostas.

Rīgas lidostas apgrozījums pagājušajā gadā bija 77,629 miljoni eiro, kas ir par 7,1% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga 2,1 reizi – līdz 3,441 miljonam eiro.

Rīgas lidosta ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vasarā bērni zaudē līdz pat 3 mēnešiem zināšanu; kā palīdzēt bērniem ātrāk pierast pie skolas režīma pēc brīvlaika?
“Mani tracina saucieni pēc nepieciešamības saīsināt vasaras brīvlaiku.” Sabiedrībā uzvirmo diskusija par vasaras atņemšanu bērniem
“Kur jūs liekat tos bērnus tik ilgu laiku? Dārgās nometnēs?” Ārzemēs šoks par šo Latvijas īpatnību
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.