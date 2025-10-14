Lidosta gatava skolēnu brīvlaika trakumam – paplašina ilgtermiņa autostāvvietu P2 0
Rīgas lidosta skolēnu brīvlaikā no sestdienas, 18. oktobra, līdz 26. oktobrim aicina pasažierus, kuri nav veikuši autostāvvietu rezervācijas, izmantot ilgtermiņa autostāvvietu P2, aģentūru LETA informēja Rīgas lidostā.
Pasažieri, kuri autostāvvietu ir rezervējuši iepriekš lidostas e-veikalā, automašīnas var novietot rezervētajās ilgtermiņa stāvvietās P3 un P4.
Savukārt pārējiem pasažieriem, kuri rezervāciju nav veikuši, paredzēta autostāvvieta P2, kur pieejamas papildu novietošanas iespējas.
Lidostā atzīmēja, ka ir paplašināts ilgtermiņa stāvvietu skaits, lai nodrošinātu auto novietošanu intensīvākajos ceļošanas periodos.
Lidostā atgādina, ka vienlaikus ar skolēnu brīvlaiku Latvijā brīvdienas šajā laika periodā būs arī Igaunijā, kā rezultātā varētu palielināties pieprasījums pēc autostāvvietām pie lidostas.
Rīgas lidostas apgrozījums pagājušajā gadā bija 77,629 miljoni eiro, kas ir par 7,1% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga 2,1 reizi – līdz 3,441 miljonam eiro.
Rīgas lidosta ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.