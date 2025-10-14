“Pie viena cilvēka ātrā palīdzība ierodas pat vairākas reizes dienā!” Narkoloģijas eksperte atklāj faktus par “nozares” traģismu 1

Šobrīd vērojama nelabvēlīga tendence, kas aizsākās Covid-19 pandēmijas laikā, kad tiešsaistē kļuva iespējams iegādāties gandrīz jebko – tostarp narkotikas un alkoholu, izmantojot dažādus interneta pasūtījumus. Šādu faktu TV24 raidījumā “Dienas personība” atklāja Astrīda Stirna, Nacionālā Psihiskās veselības centra Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja, uzsverot, ka mediķiem par to ir konkrēts un skarbs viedoklis.

Narkotiku pieejamība un izplatība faktiski kļuvusi nekontrolējama. “Ir dažādas aplikācijas, kurās cilvēki, ejot pa ielu, var noskenēt attiecīgus kodus un uzreiz saņemt informāciju, kur šīs vielas atrodamas, turklāt par tām nereti norēķinās nevis ar skaidru naudu, bet kriptovalūtās,” esošo traģisko situāciju raksturo Stirna.

“Cilvēks nezina, ko viņš vispār iegādājas un uz kādiem riskiem iet. Ne tikai jaunieši un pirmreizējie lietotāji, bet arī pieredzējuši lietotāji atkārtoti nonāk dažādos intoksikācijas stāvokļos,” brīdina eksperte, norādot, ka ātrā palīdzība reģistrējusi gadījumus, kad pie viena cilvēka jāierodas pat vairākas reizes dienā.

“Lai gan ir pārdozēšanas gadījumi, elpošanas apstāšanās un nepieciešama pretvielu ievadīšana, cilvēki turpina lietot narkotikas. Atkarība veidojas ļoti ātri. Cilvēki, nezinot, ko viņi lieto, smēķē vai ievada injekciju veidā, tomēr turpina narkotiku lietošanu,” atkārtoti uzsver un situācijas traģismu ilustrē mediķe.

