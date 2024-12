Jaundzimušais. Ilustratīvs foto. Foto. Scanpix/Caters News Agency

Rīgā plāno ieviest jaunu psihoemocionālās palīdzības pakalpojumu ģimenēm pēc bērna piedzimšanas Ieteikt







Nākamgad Rīgā varētu ieviest jaunu psihoemocionālās palīdzības pakalpojumu ģimenēm pēc bērna piedzimšanas

Reklāma Reklāma

Nākamgad pašvaldība Rīgā varētu ieviest jaunu psihoemocionālās palīdzības pakalpojumu ģimenēm pēc bērna piedzimšanas, Sociālo pakalpojumu sniedzēju konsultatīvās padomes trešajā sēdē informēja padomes priekšsēdētājs un galvaspilsētas domes deputāts Juris Radzevičs (GKR).

Tikšanās dalībnieki tika iepazīstināti ar Rīgas pašvaldības 2025.gada budžeta prioritātēm sociālo pakalpojumu jomā, saņēma informāciju par rindu virzību ilgstošajā sociālajā aprūpē un par iespējām piedalīties dažādos projektos.

Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Radzevičs informēja, ka plānots paplašināt vietu skaitu esošajās institūcijās, lai nevajadzētu veidot jaunas, piemēram, dienas aprūpes centros personām ar demenci. Tāda varētu būt arī bērnu ārpusģimenes aprūpe, jo pieaudzis pieprasījums pēc šī pakalpojuma. Aprēķināts, ka nākamgad papildus jāizveido 18 vietas.

Radzevičs uzsvēra, ka ja ģimenei uzreiz pēc bērna piedzimšanas būtu nepieciešams sniegt psihoemocionālo atbalstu, tad pašvaldība varētu veidot jaunu pieeju, kas līdzinātos PEP jeb pirmās emocionālās palīdzības mammu pašreiz īstenotajam profesionālajam atbalstam. Provizoriski lēsts, ka Rīgā tādu atbalstu varētu piešķirt 500 jaunajām ģimenēm. Nepieciešamības gadījumā tām nodrošinātu arī individuālas sociālās rehabilitācijas programmas.

“Es negribu iesaistīties sacensībā par lielāku bērna piedzimšanas pabalstu. Protams, varam populistiski palielināt šo pabalstu par 50 eiro, bet, manuprāt, svarīgāk ir sniegt palīdzību, nodrošinot tādus pakalpojumus, kādi konkrētai ģimenei ir vajadzīgi,” pauda pilitiķis.

Pēc viņa paustā, jau tagad visas programmas un palīdzības iespējas, ko ģimenes var saņemt, pārrēķinot naudā, maksā vairāk nekā 1000 eiro vienam bērnam.

“Zinām, ka Latvijā dzimstība ir zema, tāpēc mums, pašvaldībai, ir jāatbalsta ģimenes, lai tās nebaidās uzņemties rūpes par bērnu un zina, ka saņems palīdzību un atbalstu,” sacīja Radzevičs.

2025.gadā tiks pilnveidots aprūpes mājās un pansionātu pakalpojums, to skaitā pārstrukturētas rindas, izvērtējot gan to, pēc kādiem pakalpojumiem ir lielāks pieprasījums, gan to, kas pašvaldībai ir ekonomiski izdevīgāk. Labklājības departamentā veikts pētījums, kas ļauj prognozēt sociālās aprūpes centru pakalpojuma sadārdzinājumu, tādējādi precīzāk veidot sociālās jomas budžetu Rīgā.