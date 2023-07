"CleanR" aicina nodot nolietoto elektrotehniku un tekstilu Tīrmājas mobilajā punktā

Vides pakalpojumu uzņēmums “CleanR” gan novados, gan galvaspilsētā Rīgā turpina akciju un aicina iedzīvotājus bez maksas atbrīvoties no nevajadzīgās un nokalpojušās elektrotehnikas un tekstila. Pie rīdziniekiem turpina doties Tīrmājas mobilais punkts, bet reģionos kopā ar pašvaldībām tiek organizēti īpaši izbraukumi, tā portālam LA.LV pastāstīja “CleanR” Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas departamenta vadītāja Liene Rumpane.

Tuvākā Tīrmājas diena Rīgā, kad speciālais automobilis dosies uz noteiktu galvaspilsētas Rīgas apkaimi, notiks jau šo svētdien, 16. jūlijā, Dzirciemā, kur tas no plkst.10.00 līdz 18.00 apstāsies astoņās adresēs. Atkritumu savākšanas automobilis no plkst.10.00 līdz 11.00 atradīsies Kuldīgas ielā 15; no 11.00 līdz 12.00 – Konsula ielā 1; no 12.00 līdz 13.00 – Slokas ielā 60; no 13.00 līdz 14.00 – Dzirciema ielā 24a; no 14.00 līdz 15.00 – Dzirciema ielā 56/2; no 15.00 līdz 16.00 – Slokas ielā 74; no 16.00 līdz 17.00 – Daugavgrīvas ielā 74a; no 17.00 līdz 18.00 – Daugavgrīvas ielā 56.

23. jūlijā Tīrmājas diena notiks Grīziņkalnā. Speciālais automobilis no plkst.10.00 līdz 11.00 atradīsies Zaķu ielā 7; no 11.00 līdz 12.00 – Matīsa ielā 89A; no 12.00 līdz 13.00 – Ziedoņdārzā (no Matīsa ielas puses); no 13.00 līdz 14.00 – Artilērijas ielā 40; no 14.00 līdz 15.00 – Sparģeļu ielā 10 k- 1; no 15.00 līdz 16.00 – Tallinas ielā 69A; no 16.00 līdz 17.00 – Laboratorijas ielā 14; no 17.00 līdz 18.00 – Pērnavas ielā 44; no 18.00 līdz 19.00 – Valmieras ielā 43.

30. jūlijā Tīrmājas diena būs Dārzciemā, bet 6. augustā – Ķengaragā. Aicinām sekot līdzi informācijai par aktuālo Tīrmājas dienu “CleanR” tīmekļa vietnē ŠEIT.

Savukārt, reģionos tiek organizētas Eko dienas, aicinot iedzīvotājus bez maksas nodot lielo un mazo elektrotehniku. Tuvākais plānotais pasākums notiks 12. un 13. augustā Dagdā.

Jau vēstīts, ka Tīrmājas mobilajā punktā iedzīvotāji var nodot jebkāda veida un izmēra neizjauktu elektrotehniku, piemēram, matu fēnu, ledusskapi, elektrisko zobu birsti, veļasmašīnu, mobilo tālruni u.c. Tāpat iedzīvotāji aicināti nodot tekstilu, piemēram, aizkarus, dvieļus, apģērbu, apavus u.tml., lai tiem dotu otru dzīvi. Nododamajam tekstilam jābūt ievietotam slēgtos maisos. Savukārt Eko dienā bez maksas var nodot lielo un mazo sadzīves tehniku, akumulatorus, baterijas un riepas.

SIA “CleanR” ir vadošais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Latvijā ar vairāk nekā 75 gadu pieredzi, plašu un inovatīvu pakalpojumu klāstu, tas apkalpo teju pusmiljonu klientu visā Latvijā.