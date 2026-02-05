Rīgas ostā pirmo reizi Latvijas vēsturē ienāks kuģis ar aviācijas degvielu no ASV 0

LA.LV
16:11, 5. februāris 2026
Ziņas Ekonomika

Šo ceturtdien, 5. februārī, Rīgas ostā pie Kundziņsalas piestātnēm tiks sagaidīts kuģis DAS, kas piegādās aviācijas degvielu no Amerikas Savienotajām Valstīm, iezīmējot vēsturisku notikumu – pirmo reizi Latvijas vēsturē aviācijas degviela tiek iepirkta un piegādāta no ASV. Tas ir nozīmīgs solis Latvijas enerģētiskās drošības stiprināšanā, apliecinot valsts spēju diversificēt stratēģiski nozīmīgu resursu piegādes un veidot noturīgas transatlantiskas partnerības.

Krievijas ļaunākais murgs piepildījies: Eiropas savienība atklāj jaunās sankciju paketes saturu
Kokteilis
Vērši ir bargie, bet dvīņi nepamana, ka bērns jau divas stundas pazudis: uzzini, kāds vecāks tu esi pēc horoskopa zīmes
Kokteilis
Vērsis – kakls, rīkle, Vēzis – vēders: kādas un kāpēc ir katras zodiaka zīmes vārīgākās vietas?
Lasīt citas ziņas

Vienlaikus ar kuģa sagaidīšanu tiks prezentēta SIA “NAFTIMPEKS” jaunā degvielas uzpildīšanas-noliešanas estakāde, kas šobrīd ir modernākā Baltijas valstīs. Jaunā infrastruktūra ir būtisks ieguldījums Latvijas degvielas loģistikas sistēmas attīstībā, jo tā spēs nodrošināt degvielas apstrādi līdz pat 200 000 tonnām mēnesī. Estakāde paredzēta gan aviācijas degvielas piegādēm Rīgas lidostai, gan arī degvielas uzpildes staciju apgādei visā Latvijā, tādējādi stiprinot nepārtrauktu un drošu degvielas pieejamību visā valstī.

Kuģis DAS Rīgas ostā piegādās 20 000 tonnu aviācijas degvielas, kas ziemas sezonā atbilst aptuveni divu mēnešu kopējam aviācijas degvielas patēriņam Rīgas lidostā. Šāds apjoms skaidri demonstrē jaunās piegāžu ķēdes stratēģisko nozīmi un Latvijas ostu infrastruktūras spēju apkalpot liela apjoma, kritiski svarīgas enerģētikas kravas.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Palīdziet atrast to idiotu!” Vietējie iedzīvotāji sašutuši par postījumiem vairāku tūkstošu eiro apmērā
Skandāls Ziemas olimpiskajās spēlēs: sportisti, iespējams, izmantojuši dzimumlocekļa palielināšanas injekcijas labākiem rezultātiem
Aizdomīgs incidents NATO valstī: Beļģijā bojāts karakuģis, sākta izmeklēšana

Kuģa sagaidīšanā un jaunās estakādes prezentācijā piedalīsies ekonomikas ministrs Viktors Valainis, ASV vēstniecības Latvijā pārstāvji, AS Air Baltic Corporation valdes loceklis un operatīvās vadības direktors Pauls Cālītis, Rīgas ostas pārvaldes pārvaldnieka vietnieks ostas attīstības jautājumos Edgars Sūna, kā arī SIA “NAFTIMPEKS” vadības komanda.

“Šī piegāde un jaunās estakādes atklāšana apliecina, ka SIA “NAFTIMPEKS” sadarbībā ar saviem partneriem mērķtiecīgi stiprina Latvijas aviācijas degvielas piegāžu drošību, vienlaikus veidojot ilgtspējīgu un elastīgu loģistikas infrastruktūru. Notikums nostiprina Rīgas ostas un Latvijas lomu kā uzticamu transatlantisku enerģētikas mezglu Baltijas reģionā, kas spēj nodrošināt drošas, modernas un starptautiski konkurētspējīgas degvielas piegādes,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ar ED dambja demontāžu uzsāk modernas pasažieru kuģu uzņemšanas infrastruktūras izveidi Eksportostā
Vēja tehnoloģiju ražošanas kompleksa attīstībai Kundziņsalā piesaistīts pirmais investors
Rīgas ostā radīto viedo tehnoloģiju klāstu papildina peldošais drons SPARK Bot
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.