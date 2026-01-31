Ar ED dambja demontāžu uzsāk modernas pasažieru kuģu uzņemšanas infrastruktūras izveidi Eksportostā 0
Uzsākot jaunas pasažieru kuģu uzņemšanas infrastruktūras izveidošanu Rīgas ostā un ūdensmalu sakārtošanu Andrejsalā, Rīgas brīvostas pārvalde šonedēļ noslēdza līgumu ar SIA “Tilts” par ED dambja daļēju nojaukšanu. SIA “Tilts” veiks būvprojekta izstrādi un realizēs nojaukšanas darbus, ko plāno uzsākt šī gada maijā un pabeigt 2027. gada sākumā, kad dambja saglabātā daļa un sakārtotā ūdensmala Andrejsalā tiks atvērta iedzīvotājiem.
ED dambja daļēja nojaukšana ir pirmais posms mūsdienīgas kruīza kuģu un prāmju uzņemšanas infrastruktūras izveidošanai Rīgas ostā – Eksportostas dienvidu daļā. Pašreiz ED dambis ierobežo lielāku kuģu pienākšanu pie Eksportostas piestātnēm. Dambja nojaukšana dos iespēju veikt pieejas akvatorijas paplašināšanu, nākotnē izveidot kuģu apgriešanās baseinu un nodrošināt lielo kuģu drošu manevrēšanu pie piestātnēm.
Plānots, ka vienlaicīgi ar ED dambja nojaukšanu Rīgas brīvostas pārvalde šogad veiks arī akvatorijas padziļināšanas darbus. Tas ļaus pirmos kruīza kuģus pie Eksportostas piestātnēm pieņemt jau 2027. gada kruīza sezonā.
Kuģu vizīšu rezervācijas nākamajiem gadiem rāda, ka kruīza segmentā Rīgas ostā saglabājas augoša tendence. Uz 2026. gada sezonu pieteiktas 97 kruīza kuģu vizītes, kas ir par 13% vairāk nekā pērn. Savukārt 2027. gada sezonai pieteikto kuģu vizīšu rezervāciju skaits jau pārsniedz 100.
Līdz ar ED dambja daļēju nojaukšanu un Eksportostas piestātņu pakāpenisku izmantošanu kruīza kuģu uzņemšanai papildus jau Rīgas ostā esošajai infrastruktūrai, 2027. gada sezonā tiks atrisināta problēma, kas saistīta ar ierobežoto piestātņu pieejamību un kapacitāti pilsētas centra tiešā tuvumā kruīza sezonas laikā. Pašreiz pasažieru terminālī nav iespējams pieņemt vairāk nekā 2-3 kruīza kuģus vienlaikus, atkarībā no to garuma un iegrimes.
ED dambja daļēja nojaukšana ir pirmais Rīgas brīvostas pārvaldes uzsāktais posms projektā „Jauna kruīza kuģu un kravas-pasažieru prāmju termināļa kompleksa attīstība Eksportostā”. Projektu Rīgas brīvostas pārvaldes realizē sadarbībā ar SIA „Riga Ropax Terminal”, kas Eksportostā plāno uzbūvēt jaunu un mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām atbilstošu pasažieru kuģu apkalpošanas termināli. Šī gada laikā plānots panākt trīspusēju vienošanos starp Rīgas Brīvostas pārvaldi, Rīgas domi un SIA “Riga Ropax Terminal” par projekta realizācijas apjomiem un termiņiem.
Plānots, ka jaunais pasažieru termināļa komplekss Rīgas ostā ne tikai mūsdienīgi un efektīvi apkalpos kruīzu un prāmju pasažierus, bet piedāvās kvalitatīvas, publiskas komerclietošanas platības, kā arī izklaides iespējas pilsētas iedzīvotājiem un tūristiem. Vienlaikus modernā infrastruktūra, kas paredz arī krasta elektropieslēgumu staciju izbūvi kuģu apkalpošanai, nodrošinās gaisa piesārņojuma samazināšanu pilsētas centrā, kā arī drošas pārvietošanās iespējas pilsētniekiem.
Jaunās pasažieru termināļa ēkas arhitektonisko metu konkursā pirmo vietu ieguva pasaulslavenais Londonā bāzētais arhitektu birojs Zaha Hadid Architects. Pašlaik tiek
turpināts darbs, lai pēc saskaņotas ieinteresēto pušu ieceres īstenotu projekta attīstības nākamo fāzi – projektēšanu. Vienlaikus projekta attīstītāji aktīvi strādā gan pie investīciju un projekta sadarbības partneru piesaistes, gan projekta atpazīstamības veicināšanas pasaules līmenī.