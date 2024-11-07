Foto: Pexels

"Riktīga miskaste!" Automehāniķi izceļ automašīnas marku, kas sagādā viņiem galvassāpes

Katrs autovadītājs vēlas, lai viņa auto būtu uzticams un reti lūztu. Taču tieši mehāniķi – cilvēki, kuri ikdienā remontē automašīnas – vislabāk zina, kuras markas automašīnas rada visvairāk problēmu. Kā raksta Bestlifeonline, vairāki mehāniķi sociālajos tīklos atklājuši, ka visvairāk lūzt tieši “Nissan” markas automašīnas.

Teksasas servisa mehāniķi vienā no saviem video “Nissan” nosauca par “riktīgām miskastēm”. Viens no darbiniekiem uzsvēra, ka šiem auto ir briesmīgas pārnesumkārbas, bet citi kolēģi sūdzējās par problēmām ar transmisijām.

Līdzīgs viedoklis izskanēja arī no speciālistiem Kolorado. Atbildot uz jautājumu, kādas ir biežākās “Nissan” problēmas, visi četri mehāniķi vienbalsīgi minēja CVT variatoru – tas vienmēr lūst.

Mehāniķi norāda, ka “Nissan” rada problēmas ne tikai īpašniekiem, bet arī pašiem meistariem, jo šo auto remonts bieži esot dārgāks nekā citām markām.

Par piemēru minēts 2019. gada “Nissan Maxima”, kuram pat ģeneratora nomaiņa kļūst par sarežģītu operāciju.

“Lai piekļūtu ģeneratoram, jānoņem ventilatori, akumulators, dzinēja vadības bloks, siksnas spriegotājs un pat jāizlaiž freons. Inženieri cenšas būt “gudri”, bet “Nissan” un “Infiniti” ir īstas galvassāpes – tās ir ļoti grūti remontēt,” atzina viens no mehāniķiem.

Kopumā šāds darbs aizņem vairāk nekā četras stundas, padarot remontu ievērojami dārgāku.

Ne visi piekrīt mehāniķu viedoklim. Daudzi autobraucēji komentāros zem video norāda, ka viņu “Nissan” markas automašīnas kalpo gadiem bez problēmām, bet daļa lietotāju uzskata, ka vecākie “Nissan” modeļi bija daudz uzticamāki.

