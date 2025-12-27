Foto. LETA/Edijs Pālens

Rinkēvičs: Daudziem liekas, ka Latvijā ir slikti, bet kas būtu, ja mēs joprojām būtu kaut kādā LPSR statusā? 0

LA.LV
20:31, 27. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sarunā ar 360TV Ziņām paudis viedokli, ka cilvēkiem nevajadzētu novērtēt par zemu iespēju dzīvot brīvā
Latvijā, uzsverot, ka ikdienas steigā nereti cilvēki domā tikai par negatīvo.

Kas tad nu? Baltais nams paziņo, ka Trampa un Zelenska tikšanās laiks tiek pārcelts
Ir laiks atbrīvoties no vecā: 5 lietas, kuras būtu ieteicams izmest pirms Jaunā gada
Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
Lasīt citas ziņas

"Mums šobrīd ikdienas steigā un stresā ir jāsaprot – lai cik dažreiz liktos, ka ir slikti, ko daudzi ir teikuši, padomājam, kā varētu būt bijis, ja vispār nebūtu 18. novembra pirms nu jau 107 gadiem. Kā būtu bijis, ja mēs būtu kaut kādā Padomju savienības LPSR statusā. Vai mēs vienkārši tā runātu 30 un vairāk gadus latviski? Mēs izrāvāmies pēdējā brīdī un es domāju mums ir divreiz paveicies," stāsta viņš.

"Bieži vien saka, ka mēs agrāk bijām vienoti un saliedēti un kur tas viss ir palicis? Bet tas ir normāli, jo tādu vienotību visos jautājumos nevar noturēt.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Man tikko bija ļoti laba telefonsaruna.” Tramps pirms tikšanās ar Zelenski vēršas pēc padoma pie Putina
“Noveļos uz vēdera un auto spēks mani šļūkus velk pa asfaltu…” Liesma piedzīvojusi visai biedējošu situāciju, kas vēlreiz atgādina, cik trausla ir dzīvība
Visai drīz varam gaidīt brīnumus: meteorologi atklāj, kad beidzot laiks kļūs vēsāks un veidosies noturīga sniega sega
Tas, kas mums šobrīd pietrūkst līdz galam, ir spēja sarunāties, vienam otru uzklausīt un tomēr mēģināt vienoties par to, ko mēs darām, nevis nemitīgi pateikt, ka neesam mierā ar šo un to un beigās nedarām neko.

Atkal, kad ir lielie pārbaudījumi, mēs apvienojamies, saliedējamies un spējam lietas izdarīt," uzskata prezidents.

VIDEO:

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Rēzeknes koncertzāles “Gors” mīklainā pārdošana: tagad iesaistījies arī Rinkēvičs
Dzīvosim ar pamatīgu deficītu. Valsts prezidents izsludina nākamā gada valsts budžetu
“Nosodu!” Rinkēvičs publiski paziņo savos sociālajos tīklos