Rinkēvičs: Daudziem liekas, ka Latvijā ir slikti, bet kas būtu, ja mēs joprojām būtu kaut kādā LPSR statusā? 0
Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sarunā ar 360TV Ziņām paudis viedokli, ka cilvēkiem nevajadzētu novērtēt par zemu iespēju dzīvot brīvā
Latvijā, uzsverot, ka ikdienas steigā nereti cilvēki domā tikai par negatīvo.
"Mums šobrīd ikdienas steigā un stresā ir jāsaprot – lai cik dažreiz liktos, ka ir slikti, ko daudzi ir teikuši, padomājam, kā varētu būt bijis, ja vispār nebūtu 18. novembra pirms nu jau 107 gadiem. Kā būtu bijis, ja mēs būtu kaut kādā Padomju savienības LPSR statusā. Vai mēs vienkārši tā runātu 30 un vairāk gadus latviski? Mēs izrāvāmies pēdējā brīdī un es domāju mums ir divreiz paveicies," stāsta viņš.
"Bieži vien saka, ka mēs agrāk bijām vienoti un saliedēti un kur tas viss ir palicis? Bet tas ir normāli, jo tādu vienotību visos jautājumos nevar noturēt.
Atkal, kad ir lielie pārbaudījumi, mēs apvienojamies, saliedējamies un spējam lietas izdarīt," uzskata prezidents.
VIDEO: