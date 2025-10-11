Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Sātīga, aromātiska un garda: ribiņu zupa ar grūbām 0

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
Mājas Receptes

Grūbas ir nolobīti, noapaļoti vai šķelti miežu graudi. Tās ir bagātas ar šķiedrvielām, aminoskābēm, B grupas vitamīniem. Grūbas satur selē­nu, fluoru un lizīnu, kas stiprina imūnsistēmu, tajās netrūkst arī kalci­ja, dzelzs un joda. No grūbām var vārīt biezputru, šie graudaugi lieliski papildina zupas un sautējumus – sabiezina ēdienu un piešķir patīkamu garšu.

Reklāma
Reklāma

Sastāvdaļas

Tu pati sev pieliec klāt gadus! 8 ieradumi, kas liek sievietēm novecot ātrāk
Veselam
Vēders kā bumba? 5 ikdienas ieradumi, kas palīdzēs mazināt vēdera uzpūšanos un tikt galā ar tā radīto diskomfortu
“Mēs nevaram nereaģēt!” Divas Krievijas militārās lidmašīnas pārkāpušas Lietuvas gaisa telpu
Lasīt citas ziņas

1 kg liellopa ribiņu
300 g grūbu
5 sālīti gurķi
5 kartupeļi
1 burkāns
1 sīpols
sviests cepšanai
melno piparu graudi
lauru lapas
sāls
zaļumi

Pagatavošana

Ribiņas liek aukstā ūdenī un vāra uz straujas uguns, noputo, pieber sāli un piparu graudus un turpina vārīt uz lēnas uguns. Burkānus sarīvē uz rupjas sakņu rīves, sīpolu sagriež un apcep uz pannas sviestā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Zinātne visā savā krāšņumā! Jūsu rīta kafija drīzumā varētu tikt izmantota pavisam negaidītā nolūkā
“Kauna traips.” Saeima pirmajā lasījumā atbalsta izstāšanos no Stambulas konvencijas
“Mēs nevaram nereaģēt!” Divas Krievijas militārās lidmašīnas pārkāpušas Lietuvas gaisa telpu

Kartupeļus un sālītos gurķus sagriež kubiņos. Gurķus liek katliņā, aplej ar ūdeni tā, lai nosedz gurķus, un sautē 10 minūtes.Kad gaļa mīksta, izņem no buljona, atdzesē, atdala gaļu no kauliem un sagriež gabaliņos.

Buljonā liek iepriekš izmērcētas grūbas un vāra. Kad tās pusmīkstas, pievieno kartupeļus un burkānus ar sīpoliem. Turpina vārīt aptuveni 20 minūtes, pēc tam pievieno gurķus, lauru lapas un garšvielas pēc izvēles (piemēram, maltu raudeni, kaltētus ķiplokus, dilles) un vāra, līdz zupa gatava.

Ja gribas, lai virums ir spēcīgāks, var pieliet nedaudz 9% galda etiķa

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Ātrā recepte: viens, divi – gatavs! Brokoļu biezeņzupa ar kausēto sieru
Receptes
Vistas zupa ar zirnīšiem un pupiņām – recepte vienkāršām, bet sātīgām vakariņām
Receptes
Vēsiem rudens vakariem: cūku pupu, paprikas un makaronu zupa
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.