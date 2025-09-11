Foto: instagram.com/dagnis_rozins_music/

Rūgts! Laulības ostā iestūrē “Citi zēni” dalībnieks un atklāj interesantas kāzu detaļas 0

kokteilis.lv
18:51, 11. septembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Šī vasara šķiet bija basketbolistu kāzu vasara, bet gredzenus mīt paspēja arī grupas “Citi zēni” dalībnieks Dagnis Roziņš.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Nauda plūdīs kā upe šīm četrām zodiaka zīmēm: tās drīz kļūs stāvus bagātas
Kokteilis
Gudrāko latviešu TOP 10: mākslīgais intelekts tajā iekļāvis tikai vienu sievieti
Armija to apstiprinājusi: negaidīts avots Poliju brīdinājis par bezpilota lidaparātiem, kas tai tuvojas
Lasīt citas ziņas

Viņš ar mīļoto ir kopā jau ilgi un pagājušajā nedēļā nolēmuši apprecēties, vēsta izdevums “Privātā Dzīve”.

“Laulību ceremonija un svinības notikušas skaistā vietā Aucē, un kāzu ballītē dziedājuši ne tikai viņa kolēģi grupa “Citi zēni”, bet visi viesi!” mūziķis atceras.

CITI ŠOBRĪD LASA
Armija to apstiprinājusi: negaidīts avots Poliju brīdinājis par bezpilota lidaparātiem, kas tai tuvojas
Papriecājāties? Pietiek! Jau naktī Latviju vietām šķērsos nokrišņu zona
Cik daudz NATO izmaksāja Krievijas lēto dronu notriekšana Polijā? Summa ir milzīga

Jaunā sieva Beatrise pieņēmusi vīra uzvārdu.

Roziņu kāzu dienā spoži spīdēja saule, un abi nolēmuši pagarināt vasaru. Medusmēnesi jaunllaulātie baudīs skaistajā Toskānā.

“Pēc septiņiem gadiem nolēmām attiecības noformēt citā līmenī,” ar smaidu sejā saka jaunais vīrs.

Rūgts!

SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Princis Harijs pirmo reizi 18 mēnešu laikā satiek tēvu… Pēc tējas tases tikšanās beidzas nepilnas stundas laikā
Kokteilis
7 ikdienas paradumi, kas liek atkal un atkal iekrist toksiskās attiecībās
Kokteilis
Armands Simsons pasākumos arvien biežāk viens – viņa sieva nāk klajā ar publisku atzīšanos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.