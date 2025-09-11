Rūgts! Laulības ostā iestūrē “Citi zēni” dalībnieks un atklāj interesantas kāzu detaļas 0
Šī vasara šķiet bija basketbolistu kāzu vasara, bet gredzenus mīt paspēja arī grupas “Citi zēni” dalībnieks Dagnis Roziņš.
Viņš ar mīļoto ir kopā jau ilgi un pagājušajā nedēļā nolēmuši apprecēties, vēsta izdevums “Privātā Dzīve”.
“Laulību ceremonija un svinības notikušas skaistā vietā Aucē, un kāzu ballītē dziedājuši ne tikai viņa kolēģi grupa “Citi zēni”, bet visi viesi!” mūziķis atceras.
Jaunā sieva Beatrise pieņēmusi vīra uzvārdu.
Roziņu kāzu dienā spoži spīdēja saule, un abi nolēmuši pagarināt vasaru. Medusmēnesi jaunllaulātie baudīs skaistajā Toskānā.
“Pēc septiņiem gadiem nolēmām attiecības noformēt citā līmenī,” ar smaidu sejā saka jaunais vīrs.
Rūgts!