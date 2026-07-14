Runājot par eksporta rādītājiem, eksperti norāda uz izteiktu pozitīvisma vilni jaunās paaudzes kontekstā 0
Romāns Meļņiks

Pievieno LA.LV
Romāns Meļņiks
21:04, 14. jūlijs 2026
Ziņas Ekonomika

Tikai aptuveni 6% Latvijas uzņēmumu pašlaik nodarbojas ar eksportu. Lai gan šis skaitlis var šķist neliels, TV24 raidījuma “Uzmanības centrā ekonomika” eksperti norāda uz izteiktu pozitīvisma vilni un jaunu uzņēmēju paaudzi, kas jau kopš pirmās darbības dienas domā globāli. Latvijas tirgus ir par mazu, lai nodrošinātu strauju izaugsmi – nauda ir jāpelna ārpusē un jāved atpakaļ uz vietējo ekonomiku. Bet vai ar ambīcijām pietiek un vai lielākie eksporta tirgi maz atpazīst Latvijas kvalitāti?

Kokteilis
Pasaki, kurā Latvijas novadā tu dzīvo, un mēs pateiksim, kas tev par to “draud”
Kokteilis
Vai tavs vārds sākas ar laimes burtu? Tava vārda sākumburts par tevi pasaka vairāk, nekā domāji
Gribi auto ilgam laikam? Eksperti iesaka 5 modeļus, kas varētu kalpot līdz pat pensijas vecumam
Lasīt citas ziņas

LMT Biznesa izaugsmes dienesta direktors Aigars Runčis uzsver, ka eksportējošo uzņēmumu skaits ir augošs un jaunie uzņēmēji lieliski saprot situāciju: “Cik tad ilgi mēs varēsim mainīties ar vienu eiro – mums jāiet ārā globāli.” Pēc viņa teiktā, galvenais panākumu atslēgas elements pasaules tirgū ir skaidrs – ir jāatrod sava unikālā niša, kurā uzņēmums spēj būt labāks nekā visi pārējie pasaulē.

Uzņēmēju lielo vēlmi apgūt jaunus tirgus apstiprina arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktore Ieva Jāgere. Viņa norāda, ka uzņēmēju aktivitāte ir ļoti augsta un to skaidri apliecina dati – LIAA atbalsta programmu izmantotāju skaits tieši eksporta veicināšanai viena gada laikā ir audzis par 22%.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tuvākie mēneši būs izšķiroši Baltijas valstu drošībai” – Rinkēvičs brīdina par Krievijas draudiem
“Bērnu nodaļā strādā cilvēki, kuriem riebjas bērni?” Vecāki sašutuši par personāla attieksmi slimnīcā
Kara izbeigšana ir vienīgā izeja: Maskava ir nonākusi Ķīnas gāzes slazdā

Tajā pašā laikā asociācijas “The Red Jackets” valdes priekšsēdētāja Līva Stūrmane aicina neaizmirst par monētas otru pusi. Viņa piekrīt, ka uzņēmējos valda liels uzrāviens, taču vienlaikus iezīmē vairākus būtiskus izaicinājumus gan Eiropā, gan pasaulē – cilvēkkapitāla trūkumu, produktivitāti un inovācijas. Līva Stūrmane uzsver, ka vēlme eksportēt ir tikai daļa no panākumiem, jo pretī stāv reālā spēja atrast un perfekti izpildīt pasūtījumus nemainīgā kvalitātē. Tomēr Latvijas lielā priekšrocība ir elastība un spēja pielāgoties daudz ātrāk nekā to spēj daudzu lielo valstu pārstāvji.

Visu raidījumu “Uzmanības centrā ekonomika” skatieties TV24 vai portālā La.lv pie šī raksta.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Nodokļu atlaides stimulēs vietējos ražotājus vai radīs robu valsts budžetā? Skaidro TV24 raidījumā
TV24
Samazinājām PVN? Tad būs jāceļ citi nodokļi, brīdina Latvijas Bankas ekonomists
TV24
Kas šobrīd ir mūsu lielākais trumpis un kas – smagākais enkurs ekonomikā?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.