Tikai aptuveni 6% Latvijas uzņēmumu pašlaik nodarbojas ar eksportu. Lai gan šis skaitlis var šķist neliels, TV24 raidījuma “Uzmanības centrā ekonomika” eksperti norāda uz izteiktu pozitīvisma vilni un jaunu uzņēmēju paaudzi, kas jau kopš pirmās darbības dienas domā globāli. Latvijas tirgus ir par mazu, lai nodrošinātu strauju izaugsmi – nauda ir jāpelna ārpusē un jāved atpakaļ uz vietējo ekonomiku. Bet vai ar ambīcijām pietiek un vai lielākie eksporta tirgi maz atpazīst Latvijas kvalitāti?
LMT Biznesa izaugsmes dienesta direktors Aigars Runčis uzsver, ka eksportējošo uzņēmumu skaits ir augošs un jaunie uzņēmēji lieliski saprot situāciju: “Cik tad ilgi mēs varēsim mainīties ar vienu eiro – mums jāiet ārā globāli.” Pēc viņa teiktā, galvenais panākumu atslēgas elements pasaules tirgū ir skaidrs – ir jāatrod sava unikālā niša, kurā uzņēmums spēj būt labāks nekā visi pārējie pasaulē.
Uzņēmēju lielo vēlmi apgūt jaunus tirgus apstiprina arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktore Ieva Jāgere. Viņa norāda, ka uzņēmēju aktivitāte ir ļoti augsta un to skaidri apliecina dati – LIAA atbalsta programmu izmantotāju skaits tieši eksporta veicināšanai viena gada laikā ir audzis par 22%.
Tajā pašā laikā asociācijas “The Red Jackets” valdes priekšsēdētāja Līva Stūrmane aicina neaizmirst par monētas otru pusi. Viņa piekrīt, ka uzņēmējos valda liels uzrāviens, taču vienlaikus iezīmē vairākus būtiskus izaicinājumus gan Eiropā, gan pasaulē – cilvēkkapitāla trūkumu, produktivitāti un inovācijas. Līva Stūrmane uzsver, ka vēlme eksportēt ir tikai daļa no panākumiem, jo pretī stāv reālā spēja atrast un perfekti izpildīt pasūtījumus nemainīgā kvalitātē. Tomēr Latvijas lielā priekšrocība ir elastība un spēja pielāgoties daudz ātrāk nekā to spēj daudzu lielo valstu pārstāvji.
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