Samazinājām PVN? Tad būs jāceļ citi nodokļi, brīdina Latvijas Bankas ekonomists 0

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LA.LV
7:32, 5. jūlijs 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Uzmanības centrā ekonomika” Latvijas Bankas ekonomists Oļegs Krasnopjorovs pauda viedokli, ka pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināšana pati par sevi nepalielina Latvijas uzņēmumu konkurētspēju.

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Viņš skaidroja, ka PVN vienlīdz attiecas gan uz Latvijā ražotu, gan importētu pārtiku, savukārt eksportam PVN netiek piemērots. Tāpēc, pēc ekonomista domām, šāda nodokļa samazināšana neveicina eksporta konkurētspēju.

Krasnopjorovs norādīja, ka ilgtermiņā PVN samazināšana radītu iztrūkumu valsts budžetā, kas būtu jākompensē ar citiem ieņēmumiem. Viņaprāt, reālākais risinājums būtu paaugstināt citus nodokļus, piemēram, darbaspēka nodokļus.

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Ekonomists uzsvēra, ka tieši darbaspēka nodokļu pieaugums negatīvi ietekmētu Latvijas konkurētspēju, jo tie attiecas arī uz eksportējošajiem uzņēmumiem. Viņš atzina, ka jebkurš nodokļu samazinājums pats par sevi ir pozitīvs, tomēr norādīja, ka valsts izdevumu finansēšanai nodokļi ir nepieciešami, tādēļ viena nodokļa samazināšana bieži vien nozīmē cita nodokļa palielināšanu. Pēc Krasnopjorova teiktā, šādā gadījumā konkurētspēja var pat pasliktināties.

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