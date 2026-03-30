Rungainis: Jo cilvēkiem vairāk naudas, jo viņi mazāk tērē pārtikai 10
Līdz 2040.gadam Latvija katru gadu zaudēs 18 000 cilvēku – tā TV24 raidījumā “Naudas cena”, diskutējot par to, vai uzņēmējdarbības vide Latvijā pasliktinās un ar ko būs jāsamierinās patērētājiem, teic uzņēmējs un investors Ģirts Rungainis. Viņa sarunu biedri – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents, Biznesa augstskolas “Turība” īpašnieks Aigars Rostovskis un ekonomists, partijas “Latvijas attīstībai” valdes loceklis, bijušais ministrs un Saeimas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Runājot par uzņēmējdarbību un ekonomisko krīzi, Rostovskis stāsta, ka regulāri tiek mērīts uzņēmēju noskaņojums. “Var teikt, ka uzņēmēji jaunajiem apstākļiem ir pielāgojušies. Bija kovids, karš… Cik ilga būs šī krīze, neviens nevar pateikt.” Dombrovskis piebilst, ka pasaule ir mainījusies un ka pēc kara Irānā valstis pārvērtēs savas atkarības no citām valstīm enerģētikas jomā un tas, viņaprāt, vēl vairāk palielinās deglobalizācijas procesu un cenu kāpumu.
“Skaidrs, ka arī Eiropā meklēs atbildes uz jautājumu, kā mazināt savu atkarību no enerģijas piegādātājiem Tuvajos Austrumos, jo skaidrs, ka kaut kas tāds kā tagad Irānā, var notikt vēlreiz, arī kaut kur citur,” tā Dombrovskis. Arī uzņēmējs un investors Rungainis atzīst, ka ir ne mazums problēmu, ko risināt, ka piemēram, administratīvais slogs, bet kopumā, pēc viņa domām, uzņēmējdarbības dinamika nepasliktinās. Tiesa, ne tik rožainas prognozes vēsta kāds nesen veiktais domnīcas LaSER pētījums.
“Līdz 2040.gadam Latvija zaudēs 18 000 cilvēku katru gadu. Un kā jūs domājat! Šie 18 000 taču katru dienu arī vairāk vai mazāk iepērkas veikalā! Tas ir viens procents no iedzīvotājiem! Jā, paralēli mums ir ekonomiskā izaugsme, cilvēkiem ir vairāk naudas, bet, tas, ka cilvēki paliek turīgāki, nenozīmē, ka pieaug viņu pārtikas patēriņš. Jo cilvēkiem ir vairāk naudas, jo viņi mazāk tērē pārtikai. Ir skaidrs, ka kaut kādos segmentos tirgus sarūk. Ne tikai pieaug konkurence, bet sarūk tirgus,” nosaka Rungainis.
Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.