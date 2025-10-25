“Šāda vēju fronte nav redzēta!” Soctīklos satraukums, vai šie vēji ko var nodarīt Latvijai 0
Socvietnē X konts @Janchelis ievietojis attēlu par aktuālo situāciju Latvijā ar vēju un tā virzieniem: “Šāda vēju fronte nav redzēta,” atbildi lūdzot sinoptiķiem: “Šādi ir reāli?”
Uz ko viņš arī saņēmis skaidrojumu no Martina Bergšteina, @MeteoLatvia: “Reāli, tā ir konverģences zona – apgabals, kur gaisa masas plūst viena otrai pretī un saduras (konverģē). Rezultātā gaiss spiests celties augšup, jo horizontālā kustība vairs nevar turpināties, tāpēc vēja ātrums (kas attēlots kartē) šajā joslā ir ļoti neliels. Tas šobrīd redzams arī novērojumu datos – valsts vidienē ir josla, kur vienā pusē vējš pūš no rietumiem, bet otrā pusē – no austrumiem (dzeltenā līnija ar atzarojumu apzīmē konverģences zonu), bet tieši uz šīs zonas ir teju bezvējš.”
— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) October 25, 2025