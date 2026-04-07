Saimnieks draud izlikt īrnieci neatļauta suņa dēļ, bet nebija pamanījis kādu būtisku niansi
Īres mājokļos dzīvošana vienmēr nozīmē noteiktu kārtības ievērošanu. Izīrētājs drīkst noteikt pamatotas prasības, piemēram, aizliegt smēķēšanu telpās vai ierobežot mājdzīvnieku turēšanu, ja tas varētu radīt riskus īpašumam vai citiem īrniekiem.
Tomēr no 1. maija Anglijā stājas spēkā Renters’ Rights Act, kas ievērojami mainīs situāciju: izīrētāji vairs nevarēs liegt īrniekiem turēt mājdzīvniekus. Ja īrnieks rakstiski pieprasa atļauju, īres devējam ir jāatbild 28 dienu laikā un atteikums jāpamato ar saprātīgu iemeslu. Ja atbilde nav saņemta, īrnieks var vērsties tiesā.
Šķietami vienkāršs un taisnīgs likums, taču kādai sievietei sociālajos tīklos radusies pilnīgi absurda situācija, kas parāda, cik viegli izīrētājs var sākt draudēt ar izlikšanu pat bez mazākās pārbaudes, par šo istuāciju plašāk runāts vietnē Express.
TikTok lietotāja Jonela publicējusi video, kurā stāsta, ka saņēmusi oficiālu vēstuli no sava īres devēja. Tajā teikts, ka viņa regulāri netīra suņa ekskrementus no koplietošanas teritorijas ap māju, tāpēc viņai draud tiesvedība, naudas sods un izlikšana no dzīvokļa, ja situācija nemainīsies.
Tomēr problēma ir viena un acīmredzama: Jonelai nav suņa.
Viņa video ļoti skaidri un soli pa solim uzskaita faktus, lai visi saprastu absurdu. Pirmkārt, viņai nekad nav bijis suņa kopš dzīvo šajā mājoklī. Otrkārt, nevienam ar suni nav bijis atļauts viņu apciemot vai palikt pie viņas. Treškārt, viņa nav audzinājusi nevienu suni un nav aizņēmusies svešu dzīvnieku pat uz īsu brīdi. Ceturtkārt, pēdējā laikā viņa atveseļojas pēc potītes operācijas – viņa nevar normāli staigāt, pārvietojas ar kruķiem un lielāko daļu laika pavada mājās, praktiski nekustoties ārpus dzīvokļa.
Viņa pat ironiski piebilst, ka pat ja īres devējs gribētu apgalvot, ka viņa pati ir bijusi vainīga pie netīrības ārpusē, tas ir fiziski neiespējami – viņa ar lielām grūtībām tiek līdz savai tualetei mājās.
Jonela arī norāda, ka nav vienīgā, kas saskārusies ar šādām nepamatotām apsūdzībām. Viņa minējusi citu sievieti, kas pēc ķīmijterapijas kursa saņēmusi sūdzības no kaimiņiem par “trokšņiem un mēbeļu pārvietošanu” – lai gan viņa fiziski nevarēja pacelt pat vieglu priekšmetu.
“Kas īsti notiek? Vai tas ir jauns veids, kā izīrētāji klusi izliek īrniekus?” viņa jautā video beigās.
Komentētāji lielākoties atbalsta Jonelu un izsaka sašutumu par saimnieka rīcību. Daži mēģina rast loģisku skaidrojumu – iespējams, vēstule bijusi vispārējs paziņojums visiem mājas iedzīvotājiem vai arī tā nejauši nosūtīta nepareizajam cilvēkam.
Tomēr visi iesaka sievietei nekavējoties atbildēt rakstiski: oficiālā vēstulē uzskaitīt visus faktus, pievienot pierādījumus (piemēram, medicīnisko izziņu par operāciju) un pieprasīt atsaukt apsūdzības. Tā viņa pasargās sevi no turpmākām problēmām un fiksēs situāciju dokumentāli.
