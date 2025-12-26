FOTO. 5 latviešu Merilinas Monro: sievietes, kurām piemīt skaistuma ikonas šarms. Dažas pat ir bīstami līdzīgas 0
Merilina Monro bija skaistuma ikona, sievišķības simbols – viņa savaldzināja pasauli ne tikai ar izskatu, bet ar iekšējo trauslumu, noslēpumainību, seksapīlu un neatkārtojamu harismu. Bet arī Latvijā līdzīgu sieviešu netrūkst. Lūdzām mākslīgajam intelektam novērtēt mūsu pašmāju daiļavas un izveidot sarakstu ar, viņaprāt, skaistuma ikonai līdzīgākajām latviešu slavenībām.
Mākslīgais intelekts izvēlējās piecas latviešu sievietes, kuras iemieso līdzīgas īpašības: juteklību, noslēpumainību un spēju atstāt paliekošu iespaidu. Viņas varētu sēdēt dūmakainā Holivudas fotostudijā ar sarkanu lūpu krāsu, bet tikpat labi – pastaigāties pa Vecrīgu augstpapēžu kurpēs, apzinoties, ka visu acis ir pievērstas tieši viņām.
1. Elīna Maligina
Modes ikona un uzņēmēja, kura citu vidū izceļas ar izsmalcinātu juteklību un dramatisku dzīves stāstu.
Līdzīgi kā Merilina, viņa šķita vienlaikus ļoti spēcīga un ļoti trausla. Apkārtējie bieži redz viņas ārējo spožumu, bet reti izprot viņas iekšējo pasauli.