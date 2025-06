Autors: Valsts policija/FB. Kolāža LA.lv

“Pārbaudes uztveriet ar sapratni” Piecas dienas uz ceļiem būs pastiprināti policijas reidi Ieteikt







Valsts policija no piektdienas, 20.jūnija, līdz 25.jūnijam rīkos pastiprinātas pārbaudes uz ceļiem. Valsts policijas Reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis ceturtdien žurnālistiem teica, ka policija aicina svētku svinētājus nesēsties pie stūres dzērumā, bet tā vietā atpūsties, izgulēties un nepieciešamības gadījumā izmantot, piemēram, sabiedrisko transportu.

Reklāma Reklāma

Viņš uzsvēra, ka policija nevēlas biedēt sabiedrību, bet aicina pārbaudes uztvert ar sapratni. Pārbaužu laikā var tikt īslaicīgi apturēta satiksme.

Tāpat Jančevskis aicināja nepaļauties uz to, ka iepriekšējos gados pārbaudēs kāds nav apturēts, un atgādināja, ka braukšana dzērumā var izšķirt paša braucēja un citu cilvēku likteņus.

CSDD ar kampaņu “Ballējam – izguļam!” mudina autovadītājus Jāņos nevadīt transportlīdzekli reibumā

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) ar kampaņu “Ballējam – izguļam!” mudina autovadītājus Jāņu brīvdienās nevadīt transportlīdzekli reibumā, aģentūru LETA informēja CSDD pārstāvji.

CSDD norāda, ka pērn Latvijā notika 755 ceļu satiksmes negadījumi, kuros kāds no iesaistīto automašīnu vadītājiem bijis alkohola reibumā, un dzīvību šajos negadījumos zaudēja 20 cilvēki. Šogad pirmajos piecos mēnešos šādu negadījumu skaits bijis 237. Tāpēc CSDD kopā ar grupu “Bermudu divstūris” Līgo svētkos sevišķi aicina ikvienu svētku dalībnieku būt atbildīgam un izgulēties pirms sēšanās pie stūres, aicinot: “Līgo dienu ballējam! Jāņu dienu izguļam!”

Līgo svētki šogad ir pirmdienā, un jau otrdien daudziem līgotājiem būs jādodas mājupceļā, lai trešdien atgrieztos darbā, norāda CSDD, atzīmējot, ka šis laiks var būt nepietiekams, lai izgulētu reibumu un droši sēstos pie auto stūres, jo pēc vairāku dienu svinēšanas un alkohola lietošanas ar astoņu stundu miega nepietiks.

To norāda arī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas narkologs un rezidents psihoterapijā Mārtiņš Ennītis. Viņš skaidro, ka kognitīvās spējas pēc alkohola lietošanas sāk atjaunoties vidēji tikai pēc 12 stundām, taču paģiru simptomi var ilgt līdz pat diennaktij. Gadījumos, kad alkohols lietots vairākas dienas pēc kārtas, drošas auto vadīšanas spējas var atgriezties tikai pēc 48 stundām.

Reklāma Reklāma

Kā uzsver Ennītis, jāatceras, ka reibums nebeidzas ar promiļu izzušanu, jo nākamajā dienā pēc alkohola lietošanas, pat pie nulles promilēm, ir novērojama samazināta uzmanība, reakcijas ātrums, koordinācija, saglabājas nogurums, miegainība, garastāvokļa svārstības un bīstamākais – kritikas trūkums par šiem simptomiem.

2024.gadā kopā uz Latvijas ceļiem satiksmes negadījumos, kuros viens no auto vadītājiem ir bijis alkohola reibumā, ievainoti 205 cilvēki, no kuriem smagi ievainoti 29 cilvēki. Šogad tikai pirmajos piecos mēnešos ievainoto skaits sasniedzis 62, no kuriem smagi ievainotie – 11.

Kā norāda CSDD, satraucoši ir tas, ka ceļu satiksmē alkohola reibumā piedalās ne tikai autovadītāji. Kā liecina CSDD rīcībā esošie dati, kopš 2023.gada 1.janvāra līdz šī gada jūnijam bojā gājuši 25 velosipēdisti, no kuriem 10 bija alkohola reibumā. Tāpat bojā gājuši 82 gājēji – 24 no viņiem bija alkohola reibumā. Šie dati parāda, ka ceļu satiksmes drošība ir visu satiksmes dalībnieku kopēja atbildība – arī velosipēdistu un gājēju rīcība var būt liktenīga gan sev, gan citiem.

Kopējā situācija attiecībā uz autobraucējiem, kuri pieķerti braucot reibumā, nav iepriecinoša. Valsts policijas statistika liecina, ka 2024.gadā kopā pieķerti 3458 autovadītāji par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. No tiem 893 autovadītāji pie stūres sēdušies reibumā no 0,2 līdz 1,5 promilēm. Savukārt 1101 autovadītājs pie stūres sēdies, kad izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz pat 1,5 promiles. 2025.gada pirmajos četros mēnešos kopā pieķerti jau 967 autovadītāji reibumā, no kuriem 258 bijuši reibumā no 0,2 līdz 1,5 promilēm, savukārt 278 – vairāk nekā 1,5 promiļu reibumā.

Valsts policijas Reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis norāda, ka Valsts policija aicina ikvienu būt atbildīgam ne tikai svētku laikā, bet arī ikdienā un nesēsties pie stūres alkohola reibumā vai citu apreibinošo vielu iespaidā. Autovadītāju lēmums vadīt transportlīdzekli reibumā apdraud ne tikai paša drošību, bet arī apkārtējo satiksmes dalībnieku drošību, un sekas šādai izvēlei var būt pat letālas.

Valsts policija aicina līdzcilvēkus būt vērīgiem un neļaut saviem draugiem vai tuviniekiem sēsties pie spēkrata stūres alkohola reibumā. Savukārt, redzot autovadītāju, kura braukšanas maniere liecina par iespējamu braukšanu alkohola reibumā, nekavējoties par to jāziņo policijai, zvanot pa tālruņa numuru 112.

Iesaistoties CSDD satiksmes drošības kampaņā “Ballējam – izguļam”, uz sociāli atbildīgu rīcību Līgo svētkos aicina arī apdrošināšanas sabiedrība “Ergo” un kopbraukšanas platforma “Bolt”. Kampaņas ietvaros no 20. līdz 21.jūnijam ikviens aicināts apmeklēt Āgenskalna tirgu, kur CSDD Līgo izgulēšanās stendā būs iespēja bez maksas izmēģināt reibuma brilles, pielaikot izgulēšanās brilles un piedalīties foto konkursā.

Bolt”, Līgo svētku laikā ieviesīs papildu drošības pasākumus. Lai veicinātu ceļu satiksmes drošību un samazinātu negadījumu riskus, papildus stingrākai ātruma pārkāpēju monitorēšanai, svētkos no 22. līdz 24.jūnijam laikos no plkst.22 līdz 6 tiks daļēji ierobežota piekļuve “Bolt Drive” automašīnām. Nomai būs pieejamas tikai tās automašīnas, kuras tiks rezervētas pirms ierobežojuma laika vai izmantojot ilgtermiņa nomas iespēju.

Kampaņa tiek finansēta no CSDD un Ceļu satiksmes drošības padomes līdzekļiem – sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, ko ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai apdrošināšanas sabiedrības katru ceturksni ieskaita biedrības “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” (LTAB) kontā.