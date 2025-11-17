Ilustratīvs attēls
Tiešām tas bija tik sarežģīti? Beidzot laikam rasts risinājums svešinieku izdeklarēšanā no sava īpašuma 0

19:50, 17. novembris 2025
Turpmāk dzīvokļa īpašniekam uz e-adresi Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nosūtīs informāciju par personām, kas viņa īpašumā būs deklarējušas savu dzīvesvietu. Tas ļaus īpašniekam savlaicīgi izvērtēt, vai dati ir tiesiski, un nepieciešamības gadījumā šo deklarēšanu anulēt. To konceptuāli atbalstījusi Saeima.

Persona, kurai pēdējo trīs gadu laikā dzīvesvieta būs anulēta par nepatiesām ziņām, nākamo dzīvesvietas deklarāciju varēs iesniegt tikai klātienē, turklāt uzrādot dokumentu par dzīvesvietas tiesisko pamatu, piemēram, īres līgumu.

PMLP dati liecina, ka gada laikā no vairāk nekā 200 000 deklarēšanas gadījumu ap 400 personu savu dzīvesvietu deklarējušas citu cilvēku īpašumos bez tiesiska pamata.

Par iespēju dzīvokļu īpašniekiem anulēt svešu cilvēku dzīvesvietu Saeimai vēl jālemj divos lasījumos.

