Foto: Scanpix/EPA/LETA

Putins tagad būs nemirstīgs? Viņam pasniegts īsts “brīnumlīdzeklis” 0

LA.LV
21:40, 9. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Kremļa līderis nesen deva mājienu, ka sagaida ļoti ilgu mūžu, un uz šī fona krievu zinātnieki viņam pasniedza “atjaunojošu” augli, raksta dialog.ua.

Krievijas diktators Vladimirs Putins atkal nonāca uzmanības centrā pēc vizītes izglītības centrā “Sirius”. Tur viņam tika pasniegtas ģenētiski modificētas zemenes, kuras zinātnieki nodēvējuši par “īstu brīnumlīdzekli pret novecošanu”, ziņo ” Agentstvo “.

Ekskursiju vadīja universitātes akadēmiskās padomes priekšsēdētājs Romans Ivanovs, kurš uzsvēra, ka oga satur 12 reizes vairāk kvercetīna, flavonoīda ar antioksidanta īpašībām. Pēc pētnieka teiktā, šādām zemenēm vajadzētu palēnināt novecošanos.

Jāatzīmē, ka vizīte notika tikai dažas dienas pēc tam, kad Putins militārajā parādē Ķīnā tikās ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu, kad viņu diskusija par ilgmūžību un pat nemirstību nejauši tika pārraidīta publiski visiem interesentiem.

Putins paziņoja, ka “cilvēka orgānus var pastāvīgi transplantēt”, un pauda viedokli, ka cilvēks spēj “dzīvojot kļūt arvien jaunāks, ne vecāks”.

Kremlis norāda, ka “Sirius” komplekss ir aprīkots ar jaunākajām tehnoloģijām pētījumiem medicīnā, biotehnoloģijā un gēnu terapijā.

Tomēr, ņemot vērā runas par mūžīgo jaunību, šādas demonstrācijas vairāk izskatās pēc mēģinājuma parādīt prezidentam pseidozinātniskus sasniegumus, nevis reālus tehnoloģiskus atklājumus.

Vērts piebilst, ka Putina interese par atjaunošanos ir zināma jau sen. 2000. gadu sākumā viņš bija iecienījis tā sauktās “Altaja maralu ragu” vannas, atceras avots. Savukārt viņa meita Marija Voroncova, pēc profesijas endokrinoloģe, saņēma finansējumu, lai pētītu šūnu atjaunošanos cilvēka dzīves pagarināšanai.

