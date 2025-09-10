Pierādījumi ir? Kremlis beidzot reaģē uz dronu iebrukumu Polijā 38
“Tas nav mūsu kompetencē,” paziņoja Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, komentējot Krievijas dronu ielidošanu Polijā, ziņo SkyNews.
“Tā ir Aizsardzības ministrijas prerogatīva,” viņš piebilda, izvairoties no konkrēta komentāra. Atbildot uz jautājumu par ES un NATO paziņojumiem, ka incidents esot provokācija, Peskovs norādīja: “ES un NATO vadība ikdienā apsūdz Krieviju provokācijās.”
Viņš piebilda, ka tas tiek darīts bieži, taču argumenti viņiem neesot.
Līdzīgas versijas šorīt izskanējušas arī Krievijas medijos, kur dronu incidenta saistība ar Krieviju tiek noliegta un pat izsmieta.
Polija ir izdomājusi, kā ietekmēt Donaldu Trampu: Krievijas droni mums uzbruka! Šāds virsraksts parādījies vienā no laikrakstiem. Valsts kontrolētais tabloīds koncentrējas uz pierādījumu “trūkumu”, ka droni tiešām būtu nākuši no Krievijas un pieļauj, ka kamerām demonstrētās atlūzas varētu būt speciāli novietotas kā “viltojums”.
“Tonnām [Krievijas dronu] mētājas pa Ukrainu, un pāris simtu kilogramu aizvest līdz poļiem, lai parādītu tos preses konferencē, nav nekādu problēmu,” raksta kara korespondents Aleksandrs Kocs.
“Visa šī informatīvā kņada ir tīri politiska,” secina Kocs, uzskatot, ka Eiropa cenšas ietekmēt Trampu, lai viņš beigtu apbrīnot Vladimiru Putinu.
Arī laikraksts “Argumenti i Fakti” cenšas apgāzt Polijas versiju, publicējot interviju ar kādreizējo Krievijas militāro pilotu, ģenerālmajoru Vladimiru Popovu, kurš notikušajā vaino Ukrainu. “Mūsu droni nekad nevarētu kļūdīties tā, lai aizlidotu 50–60 kilometrus aiz Polijas robežas,” viņš apgalvo, uzsverot, ka tā bijusi Ukrainas provokācija.
Krievijas Ārlietu ministrija gan šorīt izplatīja garu paziņojumu, kurā kritizēja klaju starptautisko tiesību pārkāpumu un “suverēnas, neatkarīgas valsts teritoriālās integritātes apdraudējumu. Taču tas attiecās uz Izraēlas triecienu Katarai iepriekšējā dienā, nevis nakts incidentu Polijā.