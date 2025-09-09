Foto: Roni Rekomaa/LEHTIKUVA/SIPA/SCANPIX/LETA

“Putins ir gatavs iebrukt citās valstīs, tāpēc mēs bruņojamies,” brīdina Polijas prezidents Navrockis 0

LETA
16:59, 9. septembris 2025
Viedokļi

Krievijas diktators Vladimirs Putins pēc atkārtotā iebrukuma Ukrainā ir gatavs iebrukt arī citās valstīs, otrdien brīdinājis Polijas prezidents Karols Navrockis.

Reklāma
Reklāma
15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…
Kokteilis
Seksualitātes rangs: kuras Zodiaka zīmes pārstāvji ir vislabākie gultā, bet kuri visbezcerīgākie?
Krimināls
Tik nopietni noziegumi Latvijā nenotiek bieži! Titurgā nolaupīts vīrietis – vēl nupat solīja draugiem ballīti ar ikriem, bet nu aizvests nezināmā virzienā 23
Lasīt citas ziņas

“Mēs neticam Vladimira Putina labajai gribai,” kopīgajā preses konferencē ar Somijas prezidentu Aleksandru Stubu žurnālistiem Helsinkos norādīja Navrockis.

“Lai gan ceram uz ilgtermiņa mieru, pastāvīgu mieru, kas nepieciešams mūsu reģioniem, mēs uzskatām, ka Vladimirs Putins ir gatavs iebrukt arī citās valstīs,” piebilda Polijas jaunais prezidents. “Tieši tāpēc mēs attīstām savus bruņotos spēkus, mēs attīstām mūsu sadarbību un mūsu sabiedroto attiecības.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Putins tagad būs nemirstīgs? Viņam pasniegts īsts “brīnumlīdzeklis”
VIDEO. Kā šausmu filmā: greznā Nepālas valdības ēka nodedzināta līdz pamatiem
15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…

Navrockis norādīja, ka drošības arhitektūra visā reģionā ir mainījusies un ka ASV prezidents Donalds Tramps ir “vienīgais līderis brīvajā pasaulē”, kas var piespiest Putinu sēsties pie sarunu galda.

Tikmēr Stubs, kas pēdējo mēnešu laikā regulāri runājis ar Trampu, norādīja, ka “mēs cenšamies ieskaidrot, ka Putinam nedrīkst ticēt, ka Putins pielieto savu ierasto novilcināšanas taktiku”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tas ir spiegs kabatā!” Kremlis uzsācis vēl vienu cīņu par pilnīgu kontroli – mērķis ir paši krievi
Skandāls, kas sagrāva diktatora laulību: Putinu iegāza labākais draugs – atklājas pikantas detaļas
Kremlis: Šādas darbības nekad nespēs piespiest Krieviju mainīt savu nostāju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.