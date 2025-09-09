“Putins ir gatavs iebrukt citās valstīs, tāpēc mēs bruņojamies,” brīdina Polijas prezidents Navrockis 0
Krievijas diktators Vladimirs Putins pēc atkārtotā iebrukuma Ukrainā ir gatavs iebrukt arī citās valstīs, otrdien brīdinājis Polijas prezidents Karols Navrockis.
“Mēs neticam Vladimira Putina labajai gribai,” kopīgajā preses konferencē ar Somijas prezidentu Aleksandru Stubu žurnālistiem Helsinkos norādīja Navrockis.
“Lai gan ceram uz ilgtermiņa mieru, pastāvīgu mieru, kas nepieciešams mūsu reģioniem, mēs uzskatām, ka Vladimirs Putins ir gatavs iebrukt arī citās valstīs,” piebilda Polijas jaunais prezidents. “Tieši tāpēc mēs attīstām savus bruņotos spēkus, mēs attīstām mūsu sadarbību un mūsu sabiedroto attiecības.”
Navrockis norādīja, ka drošības arhitektūra visā reģionā ir mainījusies un ka ASV prezidents Donalds Tramps ir “vienīgais līderis brīvajā pasaulē”, kas var piespiest Putinu sēsties pie sarunu galda.
Tikmēr Stubs, kas pēdējo mēnešu laikā regulāri runājis ar Trampu, norādīja, ka “mēs cenšamies ieskaidrot, ka Putinam nedrīkst ticēt, ka Putins pielieto savu ierasto novilcināšanas taktiku”.