Sals kļūs īpaši ass: laika prognoze svētdienai 0
Svētdiena būs saulaina, bet auksta, aģentūru LETA informēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Dienā palaikam debesis aizklās arī mākoņi, tomēr nokrišņus tie nenesīs. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš.
Gaisa temperatūra sestdien pa dienu būs -10…-15 grādu robežās, bet Kurzemes piekrastē -8…-10 grādu robežās.
Rīgā diena aizritēs ar saulainu un sausu laiku. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra gaidāma -12….-13 grādi.
Tuvākajā naktī mākoņu būs maz un nokrišņi nav gaidāmi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem, dienvidaustrumiem.
Gaiss naktī atdzisīs līdz -14…-19 grādiem, daudzviet Kurzemes piekrastē līdz -10…-14 grādiem, bet daudzviet valsts centrālajos un austrumu rajonos gaidāms stiprs sals – tur gaisa temperatūra pazemināsies līdz -20…-23 grādiem.
Galvaspilsētā naktī debesis skaidrosies un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Gaiss atdzisīs līdz -15…-17 grādiem, bet piepilsētā būs vēl par dažiem grādiem aukstāks.
Saistībā ar gaidāmo salu sinoptiķi izplatījuši dzelteno brīdinājumu, kas būs spēkā no sestdienas plkst. 20 līdz svētdienas plkst. 10.