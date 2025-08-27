#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Putins ir noskaņots ieņemt Doņeckas rietumus; kur slēpjas to vērtība, skaidro virsnieks 0

0:04, 27. augusts 2025
Krievijas prezidents Vladimirs Putins šobrīd ir noskaņots ieņemt Doņeckas apgabala rietumu daļu – tas ir viens no viņa mērķiem, bet tā joprojām ir Ukrainas aizstāvju kontrolē. Kremļa režīma vadītājam nav svarīga tikai simbolika – viņa patiesais mērķis ir panākt, lai Ukraina atteiktos no savas svarīgās “cietokšņu joslas” – 50 km garās aizsardzības līnijas, kas aptver četras lielas Doņeckas apgabala pilsētas, tā Krievijas plānus TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” raksturo Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Putins šobrīd vēlas iegūt vairāk stratēģiski vērtīgu Ukrainas zemju līdz ar visām tās pilsētām, kuru iekarošana Krievijas karaspēkam prasītu gadus, taču jauna kara gadījumā tās varētu izmantot kā stratēģiskus atbalsta punktus, skaidro virsnieks.

Jau pēdējos 12 mēnešus Kremļa militārie centieni ir fokusējušies uz Pokrovsku, kas atrodas aptuveni 64 km uz dienvidrietumiem no šīs “joslas”, norāda Slaidiņš, piebilstot, ka vienlaikus ukraiņiem šīs joslas nodošana bez cīņas būs pielīdzināma kapitulācijai un viņu kritušo karavīru nodevībai.

Slaidiņš akcentē, ka Putins tāpat nav devis nekādas reālas garantijas, ka vairs nekad neuzbruks Ukrainai, tā vietā Kremlis nenogurstoši cenšas nojaukt “Rietumu sarkanās līnijas”, lai izolētu Ukrainu un tās sabiedrotos, tostarp ASV, no Eiropas – Krievija draudējusi ar nekontrolētu eskalāciju un neparedzamām sekām, ja Ukraina iekļausies NATO.

