Publicitātes foto.

Sarkanu, zilu vai baltu? Peldkostīma krāsai var būt izšķiroša nozīme nelaimes novēršanai uz ūdens







Laikam kļūstot siltākam, arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju brīvajā laikā izvēlēsies atpūsties pie dažādām atklātām ūdenstilpēm. Tomēr, kā rāda statistika, Latvija ik gadu ierindojas Eiropas valstu līderpozīcijās noslīkušo cilvēku skaita ziņā. Sākoties oficiālajai peldsezonai šonedēļ – 15. maijā, ir vērts pārdomāt, cik droši uzvedamies pie un uz ūdens, un rīkoties preventīvi, lai novērstu potenciālos nelaimes gadījumus?

Kā stāsta apdrošināšanas kompānijas un biedrības „Peldēt droši” eksperti, tad nelaimes novēršanā un dzīvības glābšanā izšķiroša nozīme var būt pat atbilstoši izvēlētai peldkostīma krāsai – jo tas ir košāks, jo labāk, tā portālu LA.LV pavēstīja AAS “BALTA” pārstāve Līna Barkovska.

Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) datiem, pagājušajā gadā no ūdenstilpēm tika izcelti 94 bojāgājušie, no tiem 48 aktīvajā peldsezonas periodā no 15. maija līdz 15. septembrim. Arī šogad statistika ir skarba – gada pirmajos mēnešos noslīkušo skaits ir jau 40, bet aktīvās peldsezonas sākums vēl tikai priekšā.

Nav noslēpums, ka neatkarīgi no gadalaika visbiežāk pie dzīvībai bīstamiem negadījumiem noved cilvēku neapdomīgā un pat pārgalvīgā rīcība, piemēram, došanās peldēties alkohola reibumā, pārvietošanās ar ūdens transportlīdzekļiem, neizmantojot glābšanas vestes, nepareizi novērtētas peldētprasmes, peldēšana nepiemērotās vietās, nepietiekami pievērsta uzmanība bērnu drošībai ūdenstilpju tuvumā un citi iemesli.

“Būtiska loma negadījumu novēršanā bieži vien ir apkārtējiem cilvēkiem, kuru spēja savlaicīgi pamanīt potenciālo nelaimes situāciju un atbilstoši rīkoties var būt kritiski svarīga – jo īpaši attiecībā uz bērnu drošību. Lai atpūta izdotos, jāņem vērā, ka rūpes par drošību sākas jau tajā brīdī, kad pieņemam lēmumu doties pie ūdenstilpēm,” tā pastāstīja “BALTA” personu produktu vadītāja un risku parakstītāja Ludmila Ščegoļeva.

Vienlaikus dati par “BALTA” saņemtajiem atlīdzību pieteikumiem liecina, ka gadu no gada nemazinās arī dažādas pārgalvīgas rīcības rezultātā ūdeņos gūto traumu skaits, nedz to raksturs. Lielākoties tiek gūtas grieztas brūces peldoties, cilvēki sasitas un lauž kaulus, neapdomīgi lecot ūdenī, iedzīvojas lauztās ribās pēc kritiena ar ūdensslēpēm, savainojas, skrienot un paslīdot krastā vai uz laipas. Ik gadu par šādām traumām, kas gūtas ūdenstilpju tuvumā vai uz ūdens, uzņēmums “BALTA” atlīdzībās izmaksā vairāk nekā 25 000 eiro.

Peldkostīma krāsa var glābt dzīvību: drošākā – neona oranža, nedrošākā – sarkana

Nenoliedzami jūra, upes, ezeri un dīķi siltās vasaras dienās ir vilinoši, tomēr vienlaikus pelde atklātā ūdenstilpē var būt arī ļoti bīstama. Atpūšoties pie ūdens, nedrīkst aizmirst par vienkāršiem drošības nosacījumiem, piemēram, nepietiekamas peldētprasmes gadījumā nodrošināties ar peldvestēm. Būtiska loma redzamības palielināšanā un pat dzīvības glābšanā ir arī tam, kādas krāsas peldkostīmu izvēlamies.

“Balstoties statistikas datos, redzam, cik svarīgi ir atgādināt kā bērniem, tā pieaugušajiem gan par drošu uzvedību pie un uz ūdens, gan savas peldētprasmes objektīvu novērtējumu un uzlabošanu. Tomēr vēl viens būtisks faktors dzīvības glābšanā, par kuru, visticamāk, aizdomājas vien retais, ir peldkostīma krāsas izvēle. Neatkarīgi no tā, vai vasaras mēnešos peldamies tuvējā ezerā, vai peldbaseinos, svarīgi ņemt vērā – jo spilgtāka krāsa, jo labāk peldētājs redzams ūdenī. Spēja ātri pamanīt slīkstošu pieaugušo vai bērnu var būt izšķiroša dzīvības glābšanā. Tāpēc aicinām ikvienu peldētāju izvēlēties peldkostīmu iespējami košākā krāsā,” tā portālam LA.LV sacīja biedrības “Peldēt droši” dibinātāja Zane Gemze.

Turklāt vēlams, lai bērna augumu tpeldkostīms nosegtu maksimāli daudz, tādējādi padarot viņu vēl pamanāmāku, jo īpaši pludmalēs, kur vienlaikus uzturas ļoti daudz atpūtnieku. “Nenoliedzami, rūpīga bērnu pieskatīšana ūdenstilpju tuvumā ir īpaši svarīga, tomēr tai pat laikā svarīgi neaizmirst arī par sevi – košs peldkostīms nodrošinās pēc iespējas labāku redzamību kā maziem, tā lieliem,” norādīja Gemze.

Kā liecina Amerikas Savienoto Valstu uzņēmuma “ALIVE Solutions Inc.”, kas specializējas ūdens drošības jomā, veiktais pētījums, dažāda veida ūdenstilpēs vispamanāmākā un attiecīgi dzīvībai drošākā peldkostīma krāsa ir neona oranža. Turklāt kopumā tieši košas krāsas kā peldbaseinos, tā atklātās ūdenstilpēs pamanāmas vislabāk: rozā, dzeltenas, gaiši zaļas vai jau augstāk minētās neona oranžās krāsas peldkostīms būs pareiza izvēle, domājot par drošību. Atklātā ūdenstilpē par ceturto labāko izvēli tiek uzskatīta balta krāsa, tomēr jāņem vērā, ka saulainā dienā šādas krāsas peldkostīms var tikt sajaukts arī ar mākoņa atspīdumu ūdenī.

Savukārt, ja plānots izbaudīt ūdens peldes slēgtās telpās, tad jāņem vērā, ka peldbaseina dzidrajā ūdenī balti un gaiši zili peldkostīmi “pazūd” gandrīz pilnībā, tāpēc salīdzinājumā ar atklātām ūdenstilpēm tiek uzskatīta par vissliktāko krāsas izvēli.

Sarkanā krāsa tiek atzīta par visneveiksmīgāko izvēli, jo kā zem, tā arī virs ūdens to pamanīt ir grūti. Visas citas krāsas zem ūdens pazūd vienlīdz ātri.

Drošai vasaras atpūtai pie ūdenstilpēm eksperti aicina izvēlēties tikai oficiālās peldvietas, kā arī aicina ņemt vērā dažus vienkāršus padomus, kas palīdzēs izvairītos no traumām un traģiskām sekām:

• Izvēlies košas krāsas peldkostīmu! Tas būtiski palielina tavu redzamību un var būt izšķirošs dzīvības glābšanā.

• Ja esi pārkarsis, ūdenī ej lēnām, lai nerastos straujas ķermeņa temperatūras izmaiņas, kas var izraisīt muskuļu krampjus vai sirdsdarbības un asinsrites traucējumus.

• Ne mirkli nenovērs uzmanību no bērniem! Ūdenī jāpieskata arī bērni, kuri jau labi prot peldēt – bērns savas peldēšanas spējas var pārvērtēt, aizpeldēt par tālu vai pēkšņi nobīties.

• Neesi pārdrošs – neriskē! Dižošanās ar to, ka vari aizpeldēt vistālāk, nav tā vērta, lai riskētu ar savu dzīvību.

• Atceries, ka piepūšamie peldlīdzekļi (riņķi, matrači, bumbas u. c.) ir tikai rotaļlietas, nevis peldēšanas aprīkojums! Bērnam, kurš neprot vai mācās peldēt, atrodoties ūdenī, jāvelk speciāla peldveste.

• Jau iepriekš ar bērniem pārrunā, kā rīkoties situācijā, ja notikusi nelaime.

• Ņem vērā, ka bīstamākās traumas tiek gūtas, lecot ūdenī no tramplīna, laipas, tilta vai krasta, tāpēc, pirms to dari, izvērtē, vai to tiešām vajag. Vislabāk – nelēkt nekad!

• Vizinoties ar laivu vai nodarbojoties ar ūdenssporta veidiem, velc glābšanas vesti un pārliecinies, ka tā ir pareizi uzvilkta arī bērniem.

• Vienmēr pieskatiet viens otru, lai nelaimes gadījumā varētu savlaicīgi palīdzēt.

• Nepeldies viens! Ja ūdenī radīsies problēmas, līdzās nebūs neviena, kas varētu palīdzēt.

• Nepeldies stiprā vējā, naktī vai negaisa laikā.

• Nekad nedodies peldēt, ja esi lietojis alkoholu.

• Atceries – ārkārtas situācijā zvani 112!