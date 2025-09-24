Foto: Shutterstock

Ātrā recepte: viens, divi – gatavs! Brokoļu biezeņzupa ar kausēto sieru 0

Praktiski.lv
Mājas Receptes

Autors: “Praktiski.lv”

Šīs zupas recepte ies pie sirds gan pieaugušajiem, gan bērniem. Pats galvenais – izmantot labas kvalitātes kausēto sieru! Bet, ja vēlaties vēl izteiktāku siera garšu zupā, var pievienot arī rīvētu Parmezāna vai Čedara sieru. Bet, ja zupu vēlaties mazliet pikantāku un asāku – pievienojiet karija un kurkumas garšvielu.

Reklāma
Reklāma

Sastāvdaļas:

Mājas
Kas mājā ir netīrāks par tualeti: 14 lietas, par kurām grūti pat iedomāties
“700 eiro par Latvijas un Ukrainas karoga izkāršanu!” Carnikavā soda patriotu Raimondu. Vai likums to atļauj?
Plikas krūtis, maksas tualetes un staigāšana kājām: 22 lietas, kas amerikāņiem šķiet dīvainas Eiropā
Lasīt citas ziņas

• Sīpoli – 200 gr.
• Ķiploks – 2 daiviņas
• Vistas buljons – 3 glāzes
• Brokoļi – 450 gr.
• Piens – 2 glāzes
• Kviešu milti – 0,3 daļas no glāzes
• Malti melnie pipari – 1/4 daļa no tējkarotes
• Kausētais siers – 230 gr.
• Augu eļļa – pēc vajadzības

Pagatavošana:

1. Uz vidējas uguns uzkarsē lielā kastrolī nedaudz augu eļļas. Pievieno smalki sagrieztu sīpolu, sasmalcinātu ķiploku un pasutina līdz 3 minūtēm. Turpat pievieno iepriekš sagatavotu vistas buljonu un mazākos gabaliņos sagrieztus brokoļus. Vāra tik ilgi, kamēr brokoļi ir gatavi (vidēji 10 minūtes, vārot uz vidējas uguns).

CITI ŠOBRĪD LASA
“Viņš var būtiski ietekmēt kara gaitu Ukrainā, ja vēlas, bet…” Tramps atklāj, kura rokās slēpjas spēcīgas kārtis
“Kāds saprot…?” Mūziķis Kivičs apjucis par Kažas rīcību saistībā ar dziesmu “Omnibuss”
NATO iznīcinātāji netālu no Latvijas pārtver piecas Krievijas kara lidmašīnas

2. Atsevišķā bļodiņā sajauc pienu ar miltiem. Pievieno masu kastrolī un maisot vāra aptuveni 5 minūtes. Kārtīgi visu samaisa un noņem no uguns.

3. Iemaisa iekšā sieru un kārtīgi samaisa, maisa tik ilgi, kamēr vairs nav kunkuļu. Pievieno sāli, piparus un citas garšvielas pēc garšas.

4. Ar rokas blenderi visu sablenderējiet un lejiet atpakaļ katliņā.

Labu apetīti!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krāsaina, aromātiska un ļoti garšīga: ķirbja krēmzupa ar tīģergarnelēm, ingveru un konjaku
Receptes
Ķirbja biezzupa ar ingveru un saldo krējumu: garšos ēdājiem ar izsmalcinātu gaumi
Receptes
Tomātu biezzupa: aromātiska, sātīga un tik garšīga kā labākajos restorānos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.