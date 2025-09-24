Ātrā recepte: viens, divi – gatavs! Brokoļu biezeņzupa ar kausēto sieru 0
Autors: “Praktiski.lv”
Šīs zupas recepte ies pie sirds gan pieaugušajiem, gan bērniem. Pats galvenais – izmantot labas kvalitātes kausēto sieru! Bet, ja vēlaties vēl izteiktāku siera garšu zupā, var pievienot arī rīvētu Parmezāna vai Čedara sieru. Bet, ja zupu vēlaties mazliet pikantāku un asāku – pievienojiet karija un kurkumas garšvielu.
Sastāvdaļas:
• Sīpoli – 200 gr.
• Ķiploks – 2 daiviņas
• Vistas buljons – 3 glāzes
• Brokoļi – 450 gr.
• Piens – 2 glāzes
• Kviešu milti – 0,3 daļas no glāzes
• Malti melnie pipari – 1/4 daļa no tējkarotes
• Kausētais siers – 230 gr.
• Augu eļļa – pēc vajadzības
Pagatavošana:
1. Uz vidējas uguns uzkarsē lielā kastrolī nedaudz augu eļļas. Pievieno smalki sagrieztu sīpolu, sasmalcinātu ķiploku un pasutina līdz 3 minūtēm. Turpat pievieno iepriekš sagatavotu vistas buljonu un mazākos gabaliņos sagrieztus brokoļus. Vāra tik ilgi, kamēr brokoļi ir gatavi (vidēji 10 minūtes, vārot uz vidējas uguns).
2. Atsevišķā bļodiņā sajauc pienu ar miltiem. Pievieno masu kastrolī un maisot vāra aptuveni 5 minūtes. Kārtīgi visu samaisa un noņem no uguns.
3. Iemaisa iekšā sieru un kārtīgi samaisa, maisa tik ilgi, kamēr vairs nav kunkuļu. Pievieno sāli, piparus un citas garšvielas pēc garšas.
4. Ar rokas blenderi visu sablenderējiet un lejiet atpakaļ katliņā.
Labu apetīti!