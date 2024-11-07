Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Vēsiem rudens vakariem: cūku pupu, paprikas un makaronu zupa 0

Pupas, zirņi, lēcas un citi pākšaugi jau gadsimtiem ilgi ir bijuši daudzu tautu uztura pamatā. Tie ir ne tikai sātīgi un barojoši, bet arī veselīgi, jo ir šķiedrvielām, olbaltumvielām un minerālvielām bagāti.

Cūku pupu, paprikas un makaronu zupa

Sastāvdaļas 6 porcijām

500 g izlobītu cūku pupu
2 mazas sarkanās paprikas
2 sīpoli
2 ēdamkarotes olīveļļas
150 g saldētu zaļo zirnīšu
1 l dārzeņu buljona
100 g vārītu makaronu
50 g svaigi rīvēta cietā siera
melnie pipari
sāls

Pagatavošana

Cūku pupas ber katlā ar verdošu ūdeni, uzvāra un nokāš. Tad noskalo aukstā ūdenī, nosusina un, viegli piespiežot, izslidina no miziņas.

Paprikas pākstis gareniski pārgriež uz pusēm, iztīra un cep uz grila, līdz miziņa kļūst melna. Ieliek plastmasas maisiņā un atstāj uz 10 minūtēm, pēc tam paprikai novelk miziņu, bet mīkstumu sagriež strēmelītēs.

Dziļā pannā uz mērenas uguns sakarsētā olīveļļā cep sagrieztus sīpolus, līdz kļūst zeltaini. Pievieno pupas un zirnīšus un sautē 2 minūtes.

Katlā lej buljonu, uzvāra, pievieno apceptos sīpolus un pākšaugus un turpina vārīt 10–12 minūtes. Pieliek makaronus, vēlreiz uzvāra un turpina vārīt vēl 2 minūtes. Tad iemaisa papriku, piparus un sāli. Pasniedzot pārkaisa sarīvētu cieto sieru.

Cūku pupas var aizstāt ar baltajām pupiņām.

Der zināt!

Lielāko daļu pākšaugu drīkst ēst tikai kārtīgi izvārītus. Vārot tos, sāls jāpieber beigās, kad zirņi, pupas vai lēcas jau mīksti.

Sausos zaļos zirnīšus, pupas un turku zirņus pirms gatavošanas mērcē aukstā ūdenī 6–12 stundas. Tas paātrina pākšaugu gatavošanos, samazina arī gāzu veidošanos, apēdot pupiņu un zirņu ēdienus, jo pākšaugi ir vieglāk sagremojami.

Pākšaugi labi sader ar ķiplokiem, sīpoliem, ķimenēm, papriku, koriandru un pētersīļiem. Zaļumus (kinzu, pētersīļus, dilles) pievieno gatavošanas beigās, lai saglabātu aromātu.

