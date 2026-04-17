Foto: Edijs Pālens/LETA

Šaušalīgi dati! "Eurostat" aprēķinājuši, kad Latvijā par trešdaļu samazināsies iedzīvotāju skaits – prognozēts vislielākais kritums ES valstīs

LETA
22:05, 17. aprīlis 2026
Saskaņā ar kārtējām “Eurostat” aplēsēm Eiropas Savienības (ES) iedzīvotāju skaits līdz 2100. gadam saruks par 53 miljoniem jeb 11,7%, bet Latvijā iespējams lielākais kritums, liecina “Eurostat” tīmekļa vietnē ceturtdien publicētie dati

Esi vērīgs! Rīt, 18. aprīlī, četri zodiaka zīmju pārstāvji saņems īpašas zīmes no Visuma
VIDEO. “Tas ir pilnīgā d*rsā!” Tulks pēc Zelenska preses konferences aizmirst izslēgt mikrofonu
Tās prot turēt mēli aiz zobiem – šīm trim zodiaka zīmēm var uzticēt pat visintīmākos noslēpumus
Latvijā apskatītajā laika periodā iedzīvotāju skaits samazināsies par 631 400 jeb 34%, lēš “Eurostat”.

“Eurostat” lēš, ka 2025. gadā ES iedzīvotāju skaits sasniedza 451,8 miljonus, 2022. gadā atsākoties tā pieaugumam pēc Covid-19 pandēmijas.

Tramps asi kritizē “bezjēdzīgo” NATO pēc Hormuza šauruma atvēršanas: “Turaties pa gabalu!”
“Mūžu dzīvo, mūžu brīnies!” Veikalos nopērkams produkts, kas ļaus pie mājas izaudzēt sēnes
FOTO. Atklāts jaunais Liepājas cietums. Ieskaties un novērtē, cik glauni dzīvos ieslodzītie

Tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits turpinās pieaugt nākamos trīs gadus, 2029. gadā sasniedzot augstāko punktu – 453,3 miljonus.

Pēc tam tas sāks pamazām samazināties un līdz 2100. gadam nokritīsies līdz 398,8 miljoniem.

Tikmēr Latvijā iedzīvotāju skaits no 1,86 miljoniem 2025. gadā samazināsies līdz 1,23 miljoniem 2100. gadā, lēš statistiķi.

Proporcionāli nākamais lielākais iedzīvotāju skaita kritums ES varētu būt Lietuvā – par 33,4% – un Polijā – par 31,6%. Igaunijā iedzīvotāju skaits būšot stabilāks, samazinoties no pašreizējiem 1,3 miljoniem līdz 1,1 miljonam.

Liels iedzīvotāju skaita kritums tiek prognozēts arī Grieķijā, Bulgārijā, Horvātijā, Slovākijā, Rumānijā, Itālijā, Ungārijā un Portugālē. Kā nākamā sarakstā ir jau minētā Igaunija. Savukārt Luksemburgā, Islandē, Maltā, Šveicē, Īrijā un dažās citās Eiropas valstīs iedzīvotāju skaits augšot, daudzviet gan tas pamatā notiek uz migrācijas rēķina.

SAISTĪTIE RAKSTI
“Mums ir nolaista medicīna!” Sabiedrība apspriež augsto mirstību no sirds un asinsvadu slimībām
Jauns pētījums par ES dalībvalstīm atklāj, kur bijis visaugstākais bezdarba līmenis
“Drošība Latvijā nav vienīgais risks…” Deputāte satraucas par problēmu, kas var iznīcināt Latviju no iekšienes
