Šaušalīgi dati! “Eurostat” aprēķinājuši, kad Latvijā par trešdaļu samazināsies iedzīvotāju skaits – prognozēts vislielākais kritums ES valstīs 0
Saskaņā ar kārtējām “Eurostat” aplēsēm Eiropas Savienības (ES) iedzīvotāju skaits līdz 2100. gadam saruks par 53 miljoniem jeb 11,7%, bet Latvijā iespējams lielākais kritums, liecina “Eurostat” tīmekļa vietnē ceturtdien publicētie dati
Latvijā apskatītajā laika periodā iedzīvotāju skaits samazināsies par 631 400 jeb 34%, lēš “Eurostat”.
“Eurostat” lēš, ka 2025. gadā ES iedzīvotāju skaits sasniedza 451,8 miljonus, 2022. gadā atsākoties tā pieaugumam pēc Covid-19 pandēmijas.
Tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits turpinās pieaugt nākamos trīs gadus, 2029. gadā sasniedzot augstāko punktu – 453,3 miljonus.
Pēc tam tas sāks pamazām samazināties un līdz 2100. gadam nokritīsies līdz 398,8 miljoniem.
Tikmēr Latvijā iedzīvotāju skaits no 1,86 miljoniem 2025. gadā samazināsies līdz 1,23 miljoniem 2100. gadā, lēš statistiķi.
Proporcionāli nākamais lielākais iedzīvotāju skaita kritums ES varētu būt Lietuvā – par 33,4% – un Polijā – par 31,6%. Igaunijā iedzīvotāju skaits būšot stabilāks, samazinoties no pašreizējiem 1,3 miljoniem līdz 1,1 miljonam.
Liels iedzīvotāju skaita kritums tiek prognozēts arī Grieķijā, Bulgārijā, Horvātijā, Slovākijā, Rumānijā, Itālijā, Ungārijā un Portugālē. Kā nākamā sarakstā ir jau minētā Igaunija. Savukārt Luksemburgā, Islandē, Maltā, Šveicē, Īrijā un dažās citās Eiropas valstīs iedzīvotāju skaits augšot, daudzviet gan tas pamatā notiek uz migrācijas rēķina.