Irāna atkal atver Hormuza šaurumu, bet ne uz visiem laikiem 4

17:16, 17. aprīlis 2026
ASV prezidents Donalds Tramps un Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči piektdien paziņojuši, ka Hormuza šaurums ASV un Irānas pamiera laikā ir pilnībā atvērts komerciālajiem tankkuģiem un kravas kuģiem.

Vienlaikus Tramps pavēstīja, ka ASV turpinās bloķēt Irānas ostas.

“Saskaņā ar pamieru Libānā visu tirdzniecības kuģu caurbraukšana Hormuza šaurumā ir pasludināta par pilnīgi atvērtu atlikušajā pamiera laikā,” platformā “X” paziņoja Aragči.

Tramps atzinīgi novērtēja Irānas paziņojumu. “Paldies,” savā platformā “Truth Social” ierakstīja Tramps, pavēstot, ka Hormuza šaurums ir pilnībā atvērts un gatavs pilnīgai kuģošanai.

Taču uzreiz pēc tam Tramps pavēstīja, ka ASV karaflote turpinās bloķēt Irānas ostas līdz brīdim, kad vienošanās ar Irānu būs 100% pabeigta. Viņš pauda cerību, ka rezolūcija tiks pieņemta “ļoti ātri, jo par lielāko daļu jautājumu jau ir panākta vienošanās”.

Tramps arī paziņoja, ka noraidījis NATO piedāvājumu palīdzēt garantēt drošību Hormuza šaurumā.

“Tagad, kad situācija Hormuza šaurumā ir beigusies, es saņēmu zvanu no NATO ar jautājumu, vai mums būtu vajadzīga palīdzība. Es viņiem teicu, lai turas pa gabalu, ja vien viņi nevēlas tikai piepildīt savus kuģus ar naftu,” savā platformā “Truth Social” paziņoja Tramps, kārtējo reizi nodēvējot NATO par papīra tīģeri. “Viņi bija bezjēdzīgi, kad tas bija vajadzīgs,” viņš piebilda.

Prezidents arī pavēstīja, ka ASV ir aizliegušas Izraēlai bombardēt Libānu pēc vienošanās par pamieru un piebilda, ka Vašingtona sadarbosies ar Libānu, lai tiktu galā ar Irānas atbalstīto šiītu teroristisko “Hizbollah”.

“Izraēla vairs nebombardēs Libānu. ASV ir aizliegušas to darīt. Pietiek!!!” paziņoja Tramps.

Runājot par potenciālo vienošanos ar Teherānu, Tramps noliedza, ka darījumā par Irānas kodolprogrammu būtu iesaistīta jebkāda nauda. Aģentūra “Axios” iepriekš ziņoja, ka Vašingtona apsver piešķirt Irānai 20 miljardu dolārus apmaiņu pret urānu.

“ASV saņems visas kodolieroču “putekļus”, ko radījuši mūsu lieliskie bumbvedēji B2. Nauda netiks apmainīta nekādā veidā vai formā,” uzsvēra prezidents.

Reaģējot uz paziņojumu par Hormuza šauruma atvēršanu, naftas cenas uzrādījušas strauju kritumu.

“Brent” markas jēlnaftas cena samazinājusies par 10% līdz 89,11 ASV dolāriem par barelu, bet WTI markas jēlnaftas cena sarukusi par 11% līdz 84,11 dolāriem par barelu.

Teherānas spēki faktiski slēdza šaurumu pēc tam, kad 28. februārī sākās ASV un Izraēlas gaisa triecieni Irānai.

