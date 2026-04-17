Tiek pārmesta emocionāla un fiziska vardarbība: Kandavā par iespējamiem pārkāpumiem pret bērniem atstādināts sporta skolas direktors
Par iespējamu pārkāpumu bērnu tiesību aizsardzības jomā no amata atstādināts Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) direktors, bijušais 12. Saeimas deputāts, basketbola treneris Varis Krūmiņš, noskaidroja aģentūra LETA.
Tukuma novada pašvaldībā aģentūrai LETA apliecināja, ka 8. aprīlī pašvaldība saņēma informāciju par iespējamu profesionālās izglītības iestādes vadītāja un pedagoga pārkāpumu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Kopumā ir saņemti pieci iesniegumi.
Lai nekavējoties reaģētu uz situāciju, sporta skolā organizētas vairākas vecāku sapulces, kurās skaidrota situācija un sniegtas atbildes uz vecāku jautājumiem. Savukārt 9. aprīlī pašvaldības izpilddirektors izdeva rīkojumu par direktora atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas līdz apstākļu pilnīgai noskaidrošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 9. jūlijam.
Pašvaldība ir pieprasījusi iesaistīto sporta skolas darbinieku paskaidrojumus. Pēc visas informācijas saņemšanas un izvērtēšanas tiks pieņemti turpmākie lēmumi.
Sociālajos tīklos publiskotā informācija liecina, ka Krūmiņš no amata atstādināts pēc sporta skolas veiksmīgām sacensībām “Nākotnes zvaigznes 2026” Čehijā aprīļa sākumā, kur bērnu klātbūtnē viņš esot bijis alkohola reibumā. Krūmiņam tiek pārmesta gan emocionāla, gan fiziska vardarbība pret bērniem.
Paša atstādinātā skolas direktora viedokli par notikušo aģentūrai LETA līdz šim nav izdevies iegūt.
Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka Krūmiņš Kandavas BJSS direktora amatā iecelts 2020. gada beigās.