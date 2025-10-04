“Drošība Latvijā nav vienīgais risks…” Deputāte satraucas par problēmu, kas var iznīcināt Latviju no iekšienes 52

15:44, 4. oktobris 2025
TV24 raidījumā “Ziņu top” Saeimas deputāte Linda Liepiņa (LPV) pauda, ka pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā nevar būt iebildumu pret līdzekļu ieguldīšanu aizsardzībā. Taču viņai ir būtiskas pretenzijas pret to, kā šis jēdziens tiek izprasts.

“Man ir pretenzijas pret to, ka par aizsardzību uzskatām tikai ieročus,” uzsvēra Liepiņa.

Viņa atgādināja, ka Latvijai ir divi nopietni riski. Pirmais ir austrumu kaimiņš, pret kuru iespējams cīnīties bruņojoties un sadarbojoties ar NATO, kaimiņvalstīm un Eiropas Savienību. Taču otrs risks, pēc deputātes domām, ir Latvijas iedzīvotāju skaita samazināšanās.

“Ko mēs darām šajā jautājumā un vai tur ieguldām līdzekļus? Tas nav stāsts tikai par vienu piedzimšanas pabalstu, bet gan par ģimeņu labklājību un ilgtermiņa drošību, kas neaprobežojas tikai ar ieročiem,” skaidroja politiķe.

Liepiņa uzsvēra, ka aizsardzība ir arī izglītība un daudzas citas jomas, nevis tikai bruņošanās vai diskusijas par sieviešu iesaisti obligātajā dienestā.

Tāpat viņa asi iebilda pret retoriku, ka balsis pret Evikas Siliņas valdības budžetu būtu uzskatāmas par balsīm pret Latvijas drošību. “Tās ir pilnīgas muļķības,” piebilda Liepiņa.

