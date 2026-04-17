"Ukraina ir tikai izmēģinājuma poligons." Eksperti brīdina par Krievijas taktikām, kuras var atkārtoties Eiropā
Kā ziņo medijs “The Guardian”, Krievijas specdienesti Ukrainā izmanto tās pašas sabotāžas metodes, kuras vēlāk atkārto Eiropā, apgalvo kāds augsta ranga Eiropas izlūkdienestu virsnieks. Tādējādi Ukraina bieži vien ir Kremļa izmēģinājumu poligons, norādījis virsnieks.
Jo īpaši Maskava Ukrainā īsteno sabotāžas, dedzināšanas un dezinformācijas kampaņas, iesaistoties tiešsaistes vervēšanā. Tiek atzīmēts, ka šī Krievijas stratēģija tiek atkārtota arī citās Eiropas valstīs.
“The Guardian” publikācijā kā zīmīgs piemērs tika minēts gadījums Bučā, kur Krievijas specdienesti savervēja 21 gadu vecu vietējo iedzīvotāju, izmantojot tiešsaistes tērzēšanu videospēlē un “Telegram” ziņojumapmaiņas programmu.
Publikācijā citēti Ukrainas Drošības dienesta dati, kas liecina, ka pēdējo divu gadu laikā Krievija ir savervējusi vairāk nekā 800 ukraiņu.
Rakstā aprakstīts incidents, kas noticis Kijivas apgabala Bučas pilsētā, kur šī gada 23.martā 21 gadu vecs vīrietis, kuru Krievija savervēja, izmantojot tiešsaistes spēli, veica teroristu uzbrukumu, kā rezultātā tika ievainoti divi tiesībsargājošo iestāžu darbinieki.
“Tas ir dūriens mugurā. Nav nekā sliktāka par to, kad to dara viens no jūsu pašu pilsoņiem. Un mēs to redzam arvien biežāk,” sacīja Kijivas apgabala prokuratūras vadītājs Dmitro Prokudins.
Publikācijā tika teikts, ka Bučas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem doma, ka draudi varētu nākt no iekšienes, radīja dziļas bažas.
“Es vienkārši nesaprotu, kā tas varēja notikt šeit, no cilvēka, kuru redzi katru dienu,” sacīja pensionāre Inna, kura dzīvo blakus puisim, kurš pastrādāja teroraktu.
Tiesā aizdomās turētais, kurš savā dzimtajā pilsētā veica teroraktu, apgalvoja, ka ir ticis šantažēts. Pēc viņa teiktā, krievu kurators viņam pastāstījis, ka viņš zina viņa mātes atrašanās vietu, kura pašlaik dien Ukrainas bruņotajos spēkos, un var viņu “redzēt no drona”.