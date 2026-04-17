Rajevs par ASV spēkiem Latvijā: Viņi pateiks, ka mēs tagad neko nedarīsim? Nopietni? 1
TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” NBS rezerves pulkvedis retoriski vaicāja: “Gribi pateikt, ka amerikāņu karavīri, kuri atrodas Ādažu bāzē, kad Ādažu bāzei būs uzbrukums, viņi pateiks, mēs tagad neko nedarīsim? Nopietni?”
Pēc I. Rajeva sacītā, arī NATO struktūrā šāda rīcība nav iespējama: “Amerikāņu ģenerālis, kurš atbild par attiecīgo sektoru Eiropā un atrodas NATO štābā, viņš pasaka, ka es nekaros? Nē, tāda situācija nav iespējama.”
“Es šādu scenāriju neredzu, ka tas vispār ir iespējams, pat teorētiski,” viņš teica, skaidrojot situāciju ar ASV un NATO spēkiem Eiropā.
Viņš uzskata, ka ASV spēku atvilkšana no Eiropā daļēji notiek un tā nav jauna tendence, bet tā nav pirmā reize. I. Rajevs atgādināja vēsturisku piemēru: “Ja mēs atceramies, attinam vēsturi atpakaļ, prezidenta Baraka Obamas laikā diezgan lieli spēki no Eiropas tika izvākti, un vairākas bāzes tika slēgtas.”
“Tā kā nelolojam cerības, ka tas process ir saistīts ar Donaldu Trampu, tas nav saistīts ar Trampu, – tas saistīts ar amerikāņu interesēm, un amerikāņu intereses nav Eiropā, to arī ir jāsaprot,” atgādina RI. Rajevs, piebilstot, ka “amerikāņi to ir skaidri un gaiši mums pateikuši.”
Vienlaikus I. Rajevs uzsvēra nepieciešamību saglabāt sadarbību: “Tāpēc ir jāsaglabā tā sadarbība un palīdzība, ko amerikāņi sniedz mums tagad. Ir jādara viss, lai tā palīdzība vienmēr mums būtu simtprocentīgi pieejama.”
I. Rajevs gan brīdina par attieksmes sekām: “Ja mēs turpināsim tādā pašā stilā, uzmetot lūpiņu un apvainojoties, un mēs ar tevi nerunāsim, un mēs te esam vislabākie un visgudrākie, nu, tas viss tad virzīsies nepareizā virzienā.”
Runājot par militāro bāzu iespējamu slēgšanu Eiropā, viņš sacīja, ka tas nebūtu katastrofāli: “Pāris bāžu slēgšana Eiropas teritorijā arī nebūs nekāda katastrofa. Mēs pārdzīvojam Obamas laika bāzu slēgšanu, un nekas katastrofāls nenotika. Tā pati lielā Spānijas bāze – to pārcels uz Maroku, piemēram. Nekas jau būtiski nemainīsies.”
Tomēr I. Rajevs uzsvēra galveno risku: “Tas būtiski iedragās mūsu savstarpējo uzticēšanos un mūsu savstarpējo sadarbību. Tas ir tas, ko zaudēt ļoti negribētos.”