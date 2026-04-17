Tramps asi kritizē “bezjēdzīgo” NATO pēc Hormuza šauruma atvēršanas: “Turaties pa gabalu!” 0
Donalds Tramps asi vērsies pret NATO, svinot Hormuza šauruma atvēršanu, nosaucot aliansi par “bezjēdzīgu”, ziņo “Daily Mail”.
“Tagad, kad Hormuza šauruma situācija ir atrisināta, es saņēmu zvanu no NATO ar jautājumu, vai mums būtu nepieciešama palīdzība,” Tramps rakstīja platformā Truth Social.
Viņš norādīja, ka atbildējis, ka “bezjēdzīgajai” NATO vajadzētu “turēties pa gabalu”, jo tā tikai “vēlas piekraut savus kuģus ar naftu”. Trampa pēdējo dienu retorika, īpaši viņa dusmas par NATO atteikšanos atbalstīt ASV blokādi šajā svarīgajā naftas maršrutā, ir veicinājusi spekulācijas, ka viņš varētu apsvērt ASV izstāšanos no aizsardzības alianses.
Piektdien Irānas režīms paziņoja, ka šaurums ir “pilnībā atvērts” pēc Izraēlas 10 dienu pamiera ar Libānu.
Irānas ārlietu ministrs piektdienas rītā sociālajos tīklos paziņoja, ka “visi komerciālie kuģi” tagad drīkst šķērsot šo kritiski svarīgo naftas tranzīta punktu, tādējādi pilnībā atjaunojot kuģošanu pēc gandrīz mēnesi ilgas slēgšanas.
“Saskaņā ar pamieru Libānā, kuģošana visiem komerciālajiem kuģiem caur Hormuza šaurumu tiek pasludināta par pilnībā atvērtu uz atlikušo pamiera laiku, pa iepriekš koordinēto maršrutu, kā jau paziņojusi Irānas Islāma Republikas Ostu un jūrlietu organizācija,” rakstīja Sejeds Abass Aragči.
Pēc šī paziņojuma naftas cenas dažu minūšu laikā samazinājās par 10 %, sasniedzot 82 dolārus par barelu. Caur šo šaurumu tiek transportēta aptuveni piektā daļa pasaules naftas piegāžu.
Vēlāk prezidents piebilda, ka ASV jūras blokāde šaurumā “paliks pilnā spēkā”, līdz Irāna panāks vienošanos par kara izbeigšanu.
“Hormuza šaurums ir pilnībā atvērts un gatavs darbībai un brīvai kuģošanai, taču jūras blokāde paliks pilnā spēkā attiecībā tikai uz Irānu, līdz brīdim, kad mūsu vienošanās ar Irānu būs pilnībā noslēgta,” rakstīja Tramps.
“Šim procesam vajadzētu notikt ļoti ātri, jo lielākā daļa punktu jau ir saskaņoti,” viņš noslēgumā piebilda.