Vai amatpersonas saņēma bonusus par brāķi? Rīgas domes pārstāvji skaidro, kas tālāk notiks ar Mūkusalas promenādi 7
2026.gada sākumā atklāja Mūkusalas promenādi – par vairāk nekā 20 miljoniem eiro pārbūvēta Daugavas krastmala posmā starp Akmens un Dzelzceļa tiltu. Taču ilgi nebija jāgaida līdz brīdim, kad projekts nonāca sabiedrības kritikas krustugunīs. Iedzīvotāji un eksperti norādīja uz būtiskiem bojājumiem, izraisot pamatotus jautājumus – kā tas vispār iespējams, ka tik vērienīgā objektā ir acīmredzami defekti, un kurš par to uzņemsies atbildību?
Reaģējot uz sabiedrības sašutumu, LA.LV vērsās pie Rīgas domes pārstāvjiem ar konkrētiem jautājumiem par projekta kvalitāti, atbildīgajām amatpersonām un iespējamiem bonusiem par paveikto darbu.
Mēs lūdzām sniegt skaidras atbildes uz jautājumiem – kuras amatpersonas ir personīgi atbildīgas par šo projektu un tā kvalitāti, kuras amatpersonas parakstīja pieņemšanas–nodošanas aktu, pieņemot objektu ar būtiskiem defektiem, kā arī – vai šīs pašas amatpersonas ir saņēmušas prēmijas, piemaksas vai citus bonusus, un vai pašvaldība uzskata to par pieņemamu, ņemot vērā paveiktā darba rezultātu?
Lūk, Rīgas domes pārstāvju komentārs: “Būvprojekts tika izstrādāts pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – PAD) pasūtījuma, savukārt tā īstenošanu nodrošināja pašvaldības atbildīgā struktūrvienība – Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde, sākotnēji Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas ietvaros, bet pēc reorganizācijas – Departamenta ietvaros.
Pēc ziemas sezonas, apsekojot Objektu, tika konstatēti atsevišķi defekti, tostarp margu pasētas betona bojājumi un šuvju materiāla defekti.
Veicot sarunas ar būvniecības procesā iesaistītajām Pusēm un izvērtējot to sniegto dokumentāciju, konstatēts, ka atsevišķos gadījumos izmantotie materiāli neatbilst attiecīgajām prasībām, tostarp margu pasētas (pamatu) betonēšanas darbos izmantotā betona klase neatbilst konkrētajai konstrukcijai un tās ekspluatācijas apstākļiem izvirzītajām prasībām.
Ņemot vērā to, ka defekti konstatēti pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, tie ir kvalificējami kā Objekta defekti, kuru novēršana ir būvniecības procesā iesaistīto Pušu atbildība.”
Konkrētu atbildi uz jautājumu par prēmijām vai bonusiem Rīgas domes pārstāvji nesniedza, taču nosauca projekta atbildīgās amatpersonas un speciālistus.
“Par projekta risinājumiem un to kvalitāti atbildīgs ir SIA “BM -projekts”. Amatpersonas un speciālisti, kuri ir parakstījuši aktu par darbu pabeigšanu Objektā:
- SIA “Tilts” atbildīgais darbu vadītājs Aldis Vigulis;
- SIA “Tilts” projektu vadītājs Vitālijs Šaporenko;
- SIA “Geo Consultants” atbildīgais būvuzraugs Juris Ozols;
- Departamenta Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldes projektu vadītājs būvdarbu īstenošanas jomā Edijs Raicevs;
- Departamenta direktora vietnieks inženiertehniskajos jautājumos Pēteris Sabļins.”
Šodien, 17.aprīlī, kļuvis zināms, ka drīzumā tiks uzsākta Mūkusalas promenādes defektu novēršana.
Izplatītajā paziņojumā pausts, ka kopš marta beigām Mūkusalas promenādē tiek veikta papildu apsekošana, lai precizētu nepieciešamo darbu apjomu konstatēto defektu novēršanai. Lai nodrošinātu papildus uzraudzību, no 30. marta uz esošajiem granīta margu posmiem ir uzstādītas monitorēšanas ierīces.
Defektus, kas ir saistīti ar pasētu, ir plānots novērst līdz maija sākumam.
Šonedēļ beidzās būvuzraugam noteiktais termiņš promenādes apsekošanai un defektu akta sagatavošanai. Pēc defekta akta saņemšanas un izvērtēšanas, pašvaldība lems par tālāk veicamajām darbībām.
Daugavas akvatorijā izbūvētajai skatu platformai joprojām ir ierobežota piekļuve, jo uz platformas vēl nav uzklāts paredzētais pretslīdes pārklājums. Līdz ar to kopš objekta nodošanas ekspluatācijā piekļuve ir ierobežota. Piekļuve platformai tiks nodrošināta pēc pretslīdes pārklājuma uzklāšanas. Šiem darbiem nepieciešams silts un sauss laikapstākļu periods, lai nodrošinātu betona izžūšanu un kvalitatīvu darbu izpildi. Līdz ar to platformas atvēršanas termiņš var mainīties atkarībā no laikapstākļiem.
Atbilstoši iepriekš noslēgtajam līgumam, objektā garantijas laikā turpinās arī būvuzraudzība, nodrošinot savlaicīgu defektu identificēšanu un to novēršanas kontroli.