Apmeklētājiem draud saindēšanās! Bijušais darbinieks apsūdz restorānu Vecrīgā par sanitāro normu neievērošanu
Raidījumā “Bez tabu” ir vērsies Pēteris (vārds mainīts), lai padalītos ar informāciju par virtuvē valdošo kārtību kādā restorānā Vecrīgā.
“Kur ir mūsu instances? Jebkāda veida sanitārās normas, vispār nekas netiek ievērots. Jebkādas restorānu ētikas normas – nekas netiek ievērots,” stāsta Pēteris.
Viņš neslēpj, ka visi produkti stāv kopā – zivis, gaļas, piena produkti. Viņš teic, ka virtuve šādā stadijā draud ar saindēšanos, salmonellu un “visu pārējo”. Viņš neslēpj, ka restorānā notiekošais ir vājprāts. “Priekša” tiek turēta kārtībā, bet “aizmugurē” ir pavisam cits stāsts.
Konkrētais restorāns pieder ārvalstniekam. Par “Bez Tabu” nepieteikto vizīti viņš nemaz nav pārsteigts – pie pārbaudēm virtuvē jau pierasts. “Bez Tabu” komanda tiek ielaista virtuvē un kungs no restorāna angļu valodā stāsta, ka Pēteris sūdzas visiem pēc kārtas, jo ticis no ēdināšanas iestādes atlaists.
Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis “Bez Tabu” skaidro, ka uzņēmumā bijušas trīs pārbaudes, kurās konstatēti daži pārkāpumi, bet tie būtiski neapdraud pārtikas drošumu.
