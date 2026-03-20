Ilustratīvs foto
Laiks pagatavot pašiem! Suši ar krēmsieru un lasi 0

17:30, 20. marts 2026
Receptes

Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis

Ideja brīvdienu maltītei, ko piedāvā recepšu bloga “Family Feast” autore Ārija Avota.

Sastāvdaļas

500 g suši rīsu
65 ml suši etiķa
10 jūraszāļu lapu
200 g krēmsiera
1 garais gurķis
2 vidēji avokado
200 g auksti kūpināta laša

Pasniegšanai:

sojas mērce
marinēts ingvers
vasabi pasta

Pagatavošana

Rīsus vairākkārt noskalo vēsā ūdenī, notecina sietā. Tad rīsus ber vidējā katliņā, pārlej ar 550 ml ūdens un atstāj uz 30 minūtēm, sāli nepie­vieno. Pēc 30 minūtēm tos apmaisa un pieskatot strauji uzvāra, tad sama­zina liesmu līdz minimālajai, uzliek vāku un lēni vāra 15–20 minūtes. Vāku vairs nepaceļ. Kad rīsi gatavi, tos ar dakšiņu uzir­dina un vēl 5–7 minūtes patur kat­lā ar uzliktu vāku. Tad pārliek lēzenā bļodā atdzist. Pēc 10 minūtēm pievie­no un iemaisa suši etiķi. Atdzesē līdz istabas temperatūrai.

Nomizo gurķi (var izņemt sēklas) un sagriež 5–7 mm biezās strēme­lēs. Avokado mīkstumu sagriež līdzīga izmēra strēmelēs, lasi – šķēlītēs.

Uz suši paklājiņa liek jūraszāļu lapu ar spīdīgāko pusi uz leju, tai pāri plānā un vienmērīgā kārtā liek rīsus, augšējā malā (2–4 cm no augšas) tos liekot pavi­sam plānā kārtā.

Apakšējā malā (2–4 cm no malas) visā garumā iesmērē krēmsieru, tam pāri vienā kārtā liek laša šķēles, tad gurķa un avokado strēmelītes. No apakšējās ma­las ar paklājiņu cieši sarullē, noliek uz dēlīša ar tinuma vietu uz leju. Kad visi suši satīti, tos vismaz uz stundu noliek vēsumā.

Pasniedz sagrieztus ar dabīgi raudzētu sojas mērci, marinētu ingveru un vasabi.

Receptes
