VIDEO. Šons Penns Ukrainā saņem simbolisku "Oskaru" par atbalstu valstij
Šons Penns šogad “Oskara” ceremonijas vietā devās uz Ukrainu, kur viņu pārsteidza ar īpašu un simbolisku apbalvojumu.
Aktierim “Oskaru” pasniedza Ukrainas dzelzceļa uzņēmums “Ukrzaliznytsia”, pateicoties par viņa atbalstu Ukrainai un klātbūtni valstij sarežģītajā laikā.
Balva ir īpaša – tā izgatavota no tērauda, kas ņemts no vilciena vagona, kurš ticis bojāts Krievijas uzbrukumā.
Pasniedzot apbalvojumu, tika uzsvērts, ka tas nav tikai par sasniegumiem kino jomā. Šī balva simbolizē arī izturību, cilvēcību un drosmi – vērtības, kas palīdz Ukrainai turpināt cīņu.
Būdams ilgstošs Ukrainas atbalstītājs, Penns kopš pilna mēroga Krievijas iebrukuma sākuma Ukrainā viesojies vairākkārt. 2022. gadā viņš vienu no savām “Oskara” statuetēm uzdāvināja Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim.