Droni Kremļa virzienā: Bruža skaidro, vai tam ir saistība ar sakaru pazušanu

LA.LV
19:48, 20. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Jau vairāku dienu garumā Maskavā notiek dronu uzbrukumi, par to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta zemessardzes virsnieks, kapteinis Māris Bruža.

Kokteilis
Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Kremlis ir ielenkts ar Federālās drošības dienesta darbiniekiem, kuri ir bruņoti ar automātiskajiem ieročiem. Ir informācija, ka drošības spēki stāv visā Kremļa sienu perimetrā, pat uz Ļeņina mauzoleja.

Bruža atklāj, ka daļa dronu sasniedza mērķi, bet daļa tika notriekti, taču atlūzas tāpat kaut kur nokrita.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Aktualizējas arī jautājums, vai tas varētu būt saistīts ar interneta traucējumiem. Bruža ir pārliecināts, ka ir saistība: “Ja es sēžu bāzē un pa mani šauj, loģiski, ka man gribas nofilmēt un parādīt visiem, kur tieši trāpīja.”

Viņš skaidro, ka tas ir spēku aizsardzības pasākums un normāla prakse, lai cilvēki nerādītu degošās vietas. “Ja arī kaut kur trāpīja, viņi negrib to parādīt visai pasaulei,” piebilst Bruža.

Plašāk skaties video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.