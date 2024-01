Vējā “aprauta”, sausa sejas āda un plaisājošas lūpas ir acīmredzamākās sejas ādas problēmas ziemā, tomēr aukstie laikapstākļi var atstāt arī ilgstošas un visnotaļ nepatīkamas sekas, ja vien āda netiek pienācīgi kopta. Publicitātes foto.

Vējā “aprauta”, sausa sejas āda un plaisājošas lūpas ir acīmredzamākās sejas ādas problēmas ziemā, tomēr aukstie laikapstākļi var atstāt arī ilgstošas un visnotaļ nepatīkamas sekas, ja vien āda netiek pienācīgi kopta. Lai izvairītos no tik plaši pazīstamajām skaistumkopšanas un ādas veselības problēmām, dermatoloģe Diana Plise* portālām LA.LV pastāstīja par efektīviem veidiem, kā novērst biežāk sastopamās ādas problēmas ziemā.

1.Rūpīgi attīrīta āda – būtisks solis veselīgam mirdzumam

Neatkarīgi no tā, vai ir sauss, normāls vai taukains sejas ādas tips, tā ir jāattīra un jāmitrina gan no rīta, gan vakarā. Attīrīšana jāveic, izmantojot micelāro ūdeni vai hidrofīlo eļļu, ko pēc tam rūpīgi jānomazgā ar sejas ādu attīrošu gēlu vai putām. Pēc sejas ādas attīrīšanas var lietot sejas ādas toniku, kura sastāvā nav spirts, sejas ādas pH līmeņa līdzsvarošanai pēc saskares ar ūdeni.

Labs veids, kā pārliecināties, ka āda ir patiesi tīra no dekoratīvās kosmētikas un ikdienas netīrumiem, ir – pēc otrreizējās attīrīšanas pārbraukt pār seju ar samitrinātu vates ripiņu. Ja tā ir pilnībā tīra un balta, āda ir rūpīgi attīrīta. Svarīgi ir neaizmirst arī kakla un dekoltē zonu, jo arī šajās zonās bez rūpīgas attīrīšanas var veidoties iekaisumi vai pūtītes.

2.Sausam ādas tipam – serums

Sausas ādas īpašniekiem ātrāk parādās krunciņas, tāpēc ieteicams to biežāk mitrināt. Cilvēkiem ar sausu sejās ādas tipu, ieteicams izmantot serumu, kas ne tikai uzlabos sejas ādas mitruma līmeni un tonusu, bet arī aizsargās pret priekšlaicīgu novecošanos. Piemēram, tādos sejas ādas serumos kā ha densimatrix ir aktīvās vielas, kas samazina un koriģē novecošanās radītas ādas nepilnības, piemēram, grumbas, mīmikas līnijas, elastības un tvirtuma trūkumu.

3.Izvēlies savai sejas ādai piemērotu sejas krēmu

Lai netraumētu maigo sejas ādu, ir vērtīgi zināt, ka katram no sejas ādas tipiem var atšķirties nepieciešamais sejas kopšanas krēms. Konsultējoties ar dermatologu vai citu skaistumkopšanas profesionāli, vēlams noskaidrot, kāds krēms ir piemērots tieši jūsu sejas ādas tipam.

Īpaši ziemā, gēla vai fluīda biezuma krēmus nepieciešams nomainīt uz biezākas konsistences līdzekļiem – krēmiem. Ņem vērā – sejas krēmu nepieciešams uzklāt vismaz 30 minūtes pirms došanās ārā. Savukārt, ja plānots ilgstoši atrasties ārā, tostarp salā un vējā, ieteicams izvēlēties speciālus biezas konsistences sejas krēmus, kas izveidos papildu ādas aizsargplēvīti, samazinot ādas kairinājuma iespējamību.

4.Neizmanto abrazīvu sejas skrubi

Neatkarīgi no sezonas, no ikdienas sejas ādas kopšanas rutīnas ieteicams izslēgt agresīvus sejas ādas attīrošos līdzekļus, tostarp sejas skrubi, kas satur abrazīvas daļiņas. Ja sejas āda nav kairināta, ne biežāk kā reizi nedēļā var lietot augļskābju pīlingu, lai atbrīvotu ādas virsmu no atmirušām raga slāņa šūnām. Papildu tam, izmantojot augļskābju pīlingu, iespējams panākt starojošāku, svaigāku izskatu, kā arī gludāku sejas ādas virsmu.

5.Izvairies no karstas dušas

Ilgstoša karsta duša mazina ādas dabīgo mitruma līmeni, tāpēc centies ierobežot dušā pavadīto laiko un izvēlēties vēsu vai siltu ūdeni. Tāpat ziemas sezonā ieteicams izvēlēties dušas eļļu. Tā nodrošinās epidermas augšējā slāņa mitrināšanu, vienlaikus attīrot ādu. Papildu tam, pēc mazgāšanās vienmēr jāatceras par ķermeņa ādas mitrināšanu – neatkarīgi no izvēlētās ūdens temperatūras.

6.Gaisa mitrinātājs telpās veicinās kopējo labsajūtu un ādas stāvokļa uzlabošanos

Ja ziemā dienas lielākā daļa tiek pavadīta iekštelpās, kur apkures dēļ ir silts un sauss gaiss, kas veicina arī sausas ādas rašanos, telpās ieteicams izmantot gaisa mitrinātāju. Viens no pirmajiem un jūtamākajiem rādītājiem, ka telpā ir pārāk sauss gaiss, būs sausas, sprēgājošas lūpas. Šādā gadījumā noteikti vērts pievērst uzmanību mitruma līmenim telpā, lai problēma nesaasinātos.

Tāpat dienas laikā jāatceras uzņemt pietiekamu daudzumu ūdens. Ikdienā ieteicams uzņemt arī Omega 3 un Omega 6 taukskābes, kas ilgtermiņā uzlabo ādas barjerfunkciju, aiztur mitruma zudumu un mazina ādas kairinājumu. Tās iespējams uzņemt dzerot zivju eļļu vai ēdot treknas zivis, sēklas un riekstus. Ziemas sezonā noteikti jāseko līdzi arī optimālam D vitamīna līmenim, kas pieaugušam cilvēkam ir 45-50 ng/ml.

*Raksts tapis sadarbībā ar dermatoloģi Dianu Plisi un “Mesoestetic” ekspertiem.