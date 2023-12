Foto: FreePik

A vitamīns jeb retinols – veselībai un skaistumam! 10 padomi pareizai retinola lietošanai







Kā pareizi rūpēties par sejas un ķermeņa ādu ziemā, cīnīties ar ādas nepilnībām un grumbu veidošanos? Viena no populārākajām kosmētikas sastāvdaļām šobrīd ir retinols jeb A vitamīns, turklāt A vitamīnam ir būtiska nozīme arī vispārējā organisma veselībā. Kāda ir A vitamīna nozīme ādas kopšanā, kā pareizi lietot retinolu saturošus kosmētkas līdzekļus un kas jāzina par A vitamīnu ikdienas uzturā un uztura bagātinātājos? Par to portālam LA.LV stāsta “BENU Aptiekas” piesaistītā eksperte, dermatoloģe Elīza Sālījuma un “BENU Aptiekas” klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.

Retinols skaistumkopšanā

Retinols pieder pie A vitamīna atvasinājumiem, kurus izmanto ādas kopšanas un ārstēšanas līdzekļos, skaidro Elīza Sālījuma.

Retinolu sejas kopšanā lieto, lai:

● mazinātu sīkās krunciņas;

● mazinātu pigmentāciju;

● veicinātu kolagēna sintēzi;

● uzlabotu ādas tekstūru;

● mazinātu poras, aknes izsitumus un postaknes pazīmes;

Bioloģiski aktīvā forma, ko āda var izmantot un kas sniedz klīnisku ieguvumu, ir retīnskābe. Izvēloties bezrecepšu A vitamīnu saturošus līdzekļus, var izvēlēties gan retinolu, gan retinaldehīdu. Noteikti rekomendējams sākt ar vājākas koncentrācijas produktu, sausai ādai izvēloties krēmveida līdzekļus, kas vairāk mitrina, savukārt normālai, taukaina vai kombinētai ādai – vieglākas gelveida konsistences līdzekļus.

Izmantojot bezrecepšu līdzekļus, kas satur retīnskābes prekursorus (retinilpalmitāts, retinols, retinaldehīds), kuri tiek ādā konvertēti retīnskābē, efekta sasniegšanai ir nepieciešams ilgāks laiks, taču tie ir labāk panesami un izraisa mazāk nevēlamu blakusparādību, uzsver dermatoloģe Sālījuma.

10 padomi pareizai retinola lietošanai

Dermatoloģe skaidro, ka ļoti būtiska ir pareiza retinola lietošana:

1. A vitamīnu saturoši līdzekļi jāuzklāj vienu reizi dienā uz nakti.

2. Pirms uzklāšanas āda jānomazgā ar saudzīgu līdzekli, un tai jābūt pilnīgi sausai.

3. Visai sejai nevajadzētu izmantot vairāk kā zirņa lieluma līdzekļa daudzumu. Ja līdzekļa būs par daudz, tas nedos papildu efektu, bet gan var radīt kairinājumu.

4. Līdzekli, kas paredzēts sejai, var uzklāt arī kakla un dekoltē zonā, taču acu zonas ādas uzlabošanai ieteicams izvēlēties īpaši šai zonai paredzētu produktu ar retinolu.

5. No rīta jālieto saules aizsargkrēms, kas ik divas stundas jāatjauno, ja uzturas ārpus telpām.

6. Lietošana jāuzsāk pakāpeniski, ar 2–3 reizēm nedēļā, īpaši uzmanīgiem jābūt cilvēkiem ar jutīgu ādu. Ja āda panes šo līdzekli, tad pēc mēneša var pakāpeniski turpināt kāpināt biežumu un lietot katru otro līdz katru vakaru. Kad āda spēj panest vājākas koncentrācijas līdzekli, var pakāpeniski pāriet uz spēcīgāku.

7. Jāņem vērā, ka A vitamīns ir atrodams dažādos ādas kopšanas produktos – gan mitrinošajos līdzekļos, gan maskās. Jāseko līdzi, lai nekombinētu retinola līdzekļus, jo tas var veicināt kairinājumu.

8. Lai panāktu pamanāmus efektus, līdzekļi jālieto regulāri vismaz 3–6 mēnešus. Aknes gadījumā būtu ieteicams konsultēties ar dermatologu, lai piemērotu retinolu saturošo līdzekli. Smagos aknes gadījumos var būt nepieciešams A vitamīns tablešu formā – izotretionīns.

9. No retinolu saturošu līdzekļu lietošanas ir vairāki ieguvumi, bet tas noteikti nav universāls līdzeklis, kas var atrisināt pilnīgi visas ādas problēmas vai slimības, uzsver dermatoloģe. Pirms retinola lietošanas ieteicams konsultēties ar kosmētiķi vai kosmetologu un dermatologu.

10. Ja mērķis ir aizkavēt ādas novecošanās pazīmju attīstību, tad būtu lietderīgi retinolu saturošus līdzekļus iekļaut ādas kopšanas rutīnā no 25–30 gadu vecuma, taču tos var lietot arī agrākā vecumā aknes, postaknes rētu/hiperpigmentācijas mazināšanai.

Recepšu medikamenti – adapalēns un tretionīns – jau ir aktīvajā formā, tie sniedz ātrāku un lielāku efektu, taču tiem ir arī daudz izteiktākas blaknes. Retinolu saturošu kosmētikas līdzekļu lietošana nav ieteicama grūtniecēm, ar krūti barojošām māmiņām un sievietēm, kuras plāno grūtniecību. Līdzekļus nevajadzētu lietot gadījumos, kad āda ir kairināta (piemēram dermatīts, rozācijas saasinājums, saules apdegums).

Jāatceras, ka, lietojot retinolu saturošus līdzekļus, ir iespējamas nevēlamas blaknes – kairinājums, apsārtums, sausums, ādas lobīšanās, dedzinoša sajūta, paaugstināta jutība pret sauli. Jo augstāka retinola koncentrācija līdzeklī, jo lielāka blakņu iespēja.

Nevēlamas blaknes var attīstīties arī nepareizas līdzekļu lietošanas dēļ (piemēram, nepiemērots līdzeklis, par daudz, par biežu) vai arī kombinējot ar citiem kairinošiem līdzekļiem (piemēram skābēm). Ja tiek novērotas nozīmīgas blaknes, lietojot gan bezrecepšu, gan recepšu retinola līdzekļus, to lietošana būtu jāpārtrauc un jākonsultējas ar ārstu.

Ādas kopšana ziemā – saudzīgāka un maigāka

Dermatoloģe Elīza Sālījuma atgādina, ka ziemā sejas un ķermeņa ādas kopšanai jābūt saudzīgākai, rūpējoties par ādas mitrināšanu un aizsardzību. Ziemā ieteicams izvairīties no ilgām karstām dušām un vannām, jāizvēlas maigi attīrošie līdzekļi ar mitrinošām īpašībām. Vieglas konsistences mitrinošos gelus un losjonus var būt nepieciešams nomainīt uz biezākas konsistences līdzekļiem – krēmiem.

Krēmu uzklāj uzreiz pēc ādas mazgāšanas uz viegli nosusinātas ādas. Mitrinošo līdzekļu sastāvā vērtīgas sastāvdaļas ir: keramīdi, šī sviests, dimetikons, žožoba eļļa, vazelīns, lanolīns, glicerīns, hialuronskābe, pienskābe. Papildu pozitīvu efektu dos arī telpu vēdināšana un gaisa mitrinātāju lietošana, kā arī pietiekama ūdens uzņemšana.

Atkarībā no ādas stāvokļa dermatoloģe iesaka pielāgot arī potenciāli kairinošu līdzekļu – skābju (glikolskābe, salicilskābe) un A vitamīnu jeb retinolu saturošu līdzekļu – lietošanu. Tos var lietot retāk, kā arī izvēlēties līdzekļus ar mazāku koncentrāciju. Ja āda jau ir sausa un kairināta, noteikti nevajadzētu uzsākt šo līdzekļu lietošanu, jo tie stāvokli tikai pasliktinās. Nepieciešams vispirms atjaunot ādas barjerfunkciju ar saudzīgu kopšanu.

Būtiski neaizmirst arī par saules aizsardzību, lai pasargātu sevi no ādas vēža attīstības un fotonovecošanas, saules apdegumiem (īpaši kalnos). Lai arī UVB starojums ziemā ir vājāks, tas tomēr ir sastopams un sniegs/ledus to atstaro, līdz ar to starojumu ir iespējams saņemt divkārt. UVA starojums līdzīgā daudzumā ir sastopams visu gadu.

Aizsargkrēmu, kas pasargā gan pret UVB, gan UVA stariem, ieteicams izvēlēties krēma, ne aerosola formā, kas potenciāli varētu sausināt ādu.

A vitamīns veselībai un skaistumam

“BENU Aptiekas” klīniskā farmaceite Ilze Priedniece savukārt skaidro, ka A vitamīns tiek plaši izmantots multivitamīnu sastāvā, dažādos antioksidantu kompleksos, kā arī vitamīnu kompleksos redzei, ādai un imunitātei, arī acu un deguna pilienos un ziedēs.

Tas nodrošina normālu redzi, veicina normālu imūnsistēmas darbību, un tam ir svarīga loma šūnu specializācijas procesā. A vitamīns palīdz uzturēt gļotādu un ādas veselību, kā arī nodrošināt normālu dzelzs vielmaiņu. A vitamīna trūkums izraisa redzes traucējumus, traucē spēju redzēt krēslā – vakaros un naktī, pieaug uzņēmība pret infekcijas slimībām, kā arī āda kļūst sausa.

A vitamīnu iespējams uzņemt ar tādiem produktiem kā zivju aknas, zivju eļļa, aknas, piena produkti, siļķe. Beta karotīnu, kas organismā tiek pārveidots par A vitamīnu, satur krāsainie augļi un dārzeņi – burkāni, tomāti, paprika, ķirbji, salāti, spināti, brokoļi. Jāņem vērā, ka A vitamīnu var pārdozēt, lietojot pārāk lielā daudzumā šo vitamīnu saturošus līdzekļus, tāpēc pirms uztura bagātinātāju lietošanas ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

Aptiekās plašā izvēlē pieejami kvalitatīvi ādas kopšanas līdzekļi no dažādām dermatoloģiskās kosmētikas līnijām, kas piemēroti gan ikdienas lietošanai, gan dažādu ar ādu saistītu sūdzību gadījumā, piemēram, akne, psoriāze, atopiskais dermatīts, jutīga āda un citas.

Retinolu izmanto pretnovecošanās kosmētikas līdzekļos, lai samazinātu dziļas krunciņas, padarītu ādu tvirtāku un gludāku, kā arī produktos aknes un pigmentācijas mazināšanai. Retinolu lieto serumos, koncentrātos, krēmos sejai un dekoltē zonai, arī zonai ap acīm.

Recepšu medikamentus – retinoīdus – iekšķīgai lietošanai izmanto smagas aknes formas gadījumā, un tos nozīmē dermatologs, informējot par brīdinājumiem un piesardzību lietošanā. Jārēķinās, ka nozīmētie medikamenti var sausināt ādu un lūpas. Ārīgi retinoīdus izmanto arī kombinācijā ar antibiotikām, kuras izraksta ārsts. Farmaceits jums ieteiks piemērotākos līdzekļus un sniegs padomu par ādas kopšanu un citos ar veselību saistītos jautājumos.