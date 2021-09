Foto: Shutterstock

Šī diena var tev parādīt, kā sasniegt lielus mērķus! Horoskopi 28.septembrim







Auns

Šodien tev nāksies pieņemt dažus mērus un atteikties no kaut kā ļoti kārota, lai sasniegtu rezultātus. Diemžēl citādi nevarēs. Tādas izvēles reizēm ir jāizdara.

Vērsis

Šī diena pilnībā būs atkarīga no tā, cik ļoti tu pratīsi formulēt savas vēlmes. Tās var būt par jebko – sākot no tava darba un beidzot ar privāto dzīvi. Jo skaidrāk tās izteiksi, jo vieglāk būs sasniegt.

Dvīņi

Esi uzmanīgs, šī diena var tev sagādāt dīvainus pārsteigumus. Pats galvenais – nesteidzies ar secinājumiem, īpaši, kad tie skar tev tuvus un mīļus cilvēkus.

Vēzis

Šodien tu savā sirdī iedegsi svecītes un gribēsi dziedāt skaļi. Spriežot pēc visa un tā, ko rāda zvaigznes, tev gaidāms kāds ļoti patīkams pārsteigums.

Lauva

Šī diena var tev parādīt, kā sasniegt lielus mērķus, tomēr tas notiks tikai tad, ja tev palīdzēs un atbalstīs tevi tavi tuvinieki. Ja viņi nebūs ar tevi vienisprātis, viens pats tu būsi tieši nekas.

Jaunava

Viss tas, no kā tu centies tikt vaļā, var izrādīties tev noderīgs, tikai tu pats to pagaidām neesi aptvēris. Šodien tev būs laiks to izdarīt.

Svari

Šodien nevajadzētu būt pieticīgam, ja tev ir, ar ko lepoties un teikt – dari to un nebaidies, ka kāds tevi varētu nesaprast. Un kas par to?

Skorpions

Uzmanīgi šodien izsaki savas pārdomas par citiem, īpaši, ja tas skar tev maz zināmus cilvēkus. Var gadīties, ka kāds tavs teikums izraisīs veselu vētru un strīdus.

Strēlnieks

Tu vari aizrauties ar kādu jaunu hobiju, bet, iespējams, tā būs jauna iepazīšanās. Ja tu esi savas otrās pusītes meklējumos, šī būs ļoti veiksmīga diena šajā frontē.

Mežāzis

Nu nāksies tev izdarīt tos melnos, tev netīkamos darbiņus, kurus tu atliec un atliec uz citu dienu. Šodien atlikt vairs neko nevarēs.

Ūdensvīrs

Šodien gaidāma aktīva diena tieši darba sakarā. Taču, kas ne mazāk svarīgi, arī ļoti patīkama! Neatsaki palīdzību cilvēkiem, kas pēc tās lūdz.

Zivis

Šī diena var izrādīties mazliet “saraustīta” – jau sākot ar to, ka tev nebūs pašam savas vēlmes skaidras un beidzot ar to, ka tās koriģēs tavi tuvinieki.