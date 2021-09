Foto: Shutterstock

Gaidāms labvēlīgs laiks svarīgu lēmumu pieņemšanai! Horoskopi no 27. septembra līdz 3.oktobrim







Auns

Labvēlīgs laiks svarīgu lēmumu pieņemšanai un arī būtiskām pārmaiņām, tāpat arī jau noietā ceļa izvērtēšanai, secinājumu izdarīšanai un nākotnes plānošanai. Piemērots periods arī redzesloka paplašināšanai un darbam ar informāciju.

Vērsis

Laiks jaunām vērtīgām un nozīmīgām idejām, taču to realizāciju vajadzētu sākt ar tām, kuras iespējams īstenot vienatnē – cerēt uz atbalstu un palīdzību šonedēļ būs grūti, taču daudz kam pietiks arī tikai ar paša spēku. No strīdiem labāk izvairīties.

Dvīņi

Svarīgi būs pēc iespējas nenodarboties ar daudzām lietām vienlaikus – tā iespējams apjukt un rezultātā nepaveikt neko. Iespējams, izdosies atrisināt problēmu, kas nodarbinājusi jau sen. Pirms sākt ko jaunu, viss labi jāapdomā.

Vēzis

Mierīga nedēļa, kurā pārsvarā nekas īpašs nenotiek un kuru vēlams izmantot, lai nedaudz atslābinātos, pārdomātu dzīvi un apkārt notiekošo, izdarītu secinājumus. Piemērots brīdis apdomāt nākotnes plānus. Intuīcija šonedēļ var būt mānīga.

Lauva

Ja viņa turēs acis un ausis vaļā, iespējams, ieraudzīs kādu visai sev noderīgu ideju, tomēr jāuzmanās no blēžiem un pielīdējiem. Visās lietās noderēs jauni un oriģināli risinājumi. Nedēļa labvēlīga attiecībām ar pretējo dzimumu.

Jaunava

Daudz kas būs atkarīgs no spējas nogludināt pretrunas un iejusties sarunu biedrā – pat nelabvēļos. Svarīgi panākumu gūšanai atrasties īstajā vietā īstajā laikā. Attiecībās ar mīļoto un tuviniekiem svarīga būs spēja atrast kompromisus.

Svari

Zvaigznes labvēlīgas peldēšanai pa straumi un turpināt visu jau ierastajā garā, nepievēršot uzmanību sīkām nebūšanām, kas, domājams, pazudīs pašas. Ja tomēr būs vēlēšanās sākt ko pilnīgi jaunu, jārēķinās ar to, ka visu nāksies sākt no nulles.

Skorpions

Spīdekļu izvietojums mudinās turpināt jau iesākto. Var gan parādīties kāda iespēja izmainīt notikumu tecējumu uz labo pusi, tomēr, pirms to izmantot, vajadzētu pārliecināties, vai tā sevī neslēpj kādas lamatas.

Strēlnieks

Priekšplānā var izvirzīties vēlēšanās palīdzēt citiem, tomēr varbūt to nevajadzētu darīt attiecībā uz tiem, kuri to nav lūguši, jāizvairās arī no iespējas tapt izmantotam. Priekšlikumus sadarboties un izmantot iespējas vajadzētu izvērtēt uzmanīgi.

Mežāzis

Uz priekšu virzīties nāksies soli pa solītim, taču galarezultātā arī tā var aiziet pietiekami tālu. Galvenais – nepaļauties slinkumam un laiku izmantot lietderīgi. Veiksme šoreiz nebūs viņa pusē, tādēļ no riskantiem pasākumiem labāk atturēties.

Ūdensvīrs

Daudz kas būs atkarīgs no prasmes sarunās izvēlēties īstos vārdus. Labāk veiksies kolektīvi darāmie darbi, tādēļ no sabiedrības vairīties nekādā ziņā nevajadzētu. Labvēlīgs laiks arī visiem ātri paveicamiem darbiem.

Zivis

Pieturēties pie iepriekš izstrādātā plāna būs grūti. Svarīgi nogaidīt piemērotāko momentu savai rīcībai, taču arī nokavēt to nevajadzētu. No kārdinājumiem vienmēr izvairīties varbūt arī nevajag, tomēr savas rīcības sekas jāapsver vienmēr.